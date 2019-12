Einen interessanten Perspektivenwechsel kann man mit einem Artikel des irischen Agriland-Journals vornehmen: Das Landwirtschaftsmagazin hat heute einen Artikel aus dem August neu veröffentlicht, der sich mit der Ballykilcavan Farm beschäftigt. Diese irische Farm aus dem County Laois versucht, sich mit zusätzlichen Ideen mehr Unabhängigkeit durch weitere Einnahmequellen zu schaffen. Eine davon ist eine eigene Brauerei, die andere die Zusammenarbeit mit der Waterford Distillery.

Für die Waterford Distillery von Marc Reynier baut man Laureate-Gerste an. Im Artikel wird auf die Besonderheiten der Gerstensorte eingegangen, und auch auf die schon länger andauernde Beziehung mit der Waterford Distillery. Auch ein Video (das wir Ihnen aus Copyright-Gründen hier nicht zeigen können) ist im Artikel enthalten, ebenso einige Fotos von der Farmarbeit.

Man erfährt zum Beispiel, dass die Farm im letzten Jahr den gewünschten Protein-Gehalt in der Gerste nicht erzielen und daher nicht an die Waterford Distillery verkaufen konnte. Auch erfährt man von den Eindrücken des Farmers, als er den New Make aus seiner Gerste verkosten konnte:

David tasted his whisky straight off the still and was able to compare it to the previous year’s whisky. While he admits he isn’t a whisky buff he did notice a difference from one year to the next.

On one occasion, David tasted whisky from a heavy soil and a light soil.

“There was a huge difference – one was quite floral and there were different aromas off it. The other one was a little bit dull and heavy.”