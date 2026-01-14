Mittwoch, 14. Januar 2026, 18:48:54
Aus den Niederlanden zur The Village 2026 in Nürnberg: Whiskydudes mit 3 Messeabfüllungen

Die drei Whiskys aus der Speyside und den Highlands sind 16 und 17 Jahre alt und im Paket zum Messepreis erhältlich

Der unabhängige Abfüller Whiskydudes aus den Niederlanden wird bei der Village Nürnberg vom 6. bis 8. Februar 2026 mit einem eigenen Stand vertreten sein und dort drei spezielle Messeabfüllungen aus den Destillerien Ardmore, Blair Athol und Benrinnes mitbringen – Einzelfassabfüllungen mit interessanten Finishes.

Zu den Flaschen haben uns die Whiskydudes eine kurze Presseinfo gesendet – am Stand wird man diese Bottlings verkosten und erwerben können.

PresseartikelFür den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whiskydudes bringen 3 Messeabfüllungen mit zur The Village in Nürnberg

Dieses Jahr sind die Whiskydudes vom 6. bis 8. Februar bei The Village in Nürnberg dabei!

Speziell für echte Liebhaber bringen wir drei exklusive The Village 2026 Messeabfüllungen nach Nürnberg.

  • Einen 17 Jahre alten torfige Ardmore (Refill-Bourbon, 99 Flaschen)
  • einen 17 Jahre alten Blair Athol mit 3 Jahren 1st Fill Oloroso Firkin Finish (44 Flaschen)
  • und einen 16 Jahre alten Benrinnes mit 3 Jahren 1st Fill Fino Quarter Cask 2. Reifung.

Kommen Sie zum Probieren und Kaufen beim Stand der Whiskydudes in Halle 12, Stand D.01!

Messe-Angebot (so lange verfügbar): die 3 für € 299!

