Bladnoch bringt Waterfall Collection – eine nur in der Brennerei erhältliche jährliche Sonderausgabe

Fünf neue Sonderausgaben, von 2020 bis 2024, wurden heute von der Brennerei Bladnoch in den schottischen Lowlands angekündigt. Master Distiller Dr. Nick Savage will mit der sogenannten Waterfall Collection den Einfluss der Fassreifung auf den Spirit in einer neuen Form sichtbar machen.

In jedem Jahr wird es 1000 Flaschen eines in Bourbon- und Sherryfässern gereiften Whiskys geben, der nun in seiner Gesamtheit aus den Fässern genommen wurde, um schon für 2021 in Oloroso Sherry Puncheons zu lagern. 2021 werden wieder 1000 Flaschen abgefüllt, der Rest wird in noch zu bestimmmende Fässer für 2022 umgelagert – und so weiter bis ins Jahr 2024, wo der Whisky dann insgesamt vier Finishes erhalten hat.

Ein Schema des Vorganges können Sie hier sehen:

Dr. Nick Savage zu dem Gedanken hinter der Abfüllung:

“The Waterfall Collection gives us the opportunity to develop a whisky in a very fluid way that highlights the maturation journey a single whisky can take in five years. Each year we will decide the cask types for the next stage of the waterfall maturation, but only when we fully understand how our whisky has evolved and matured in the previous year. This approach enables us to present the journey of this finite and ever reducing liquid, and showcase how the quality of whisky is assured at Bladnoch, in a way like never before,”