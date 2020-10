Erster Whisky aus GlenWyvis jetzt im Vorverkauf

Die Brennerei GlenWyvis in den schottischen Highlands haben wir mit unserer Berichterstattung ja von Anfang an begleitet. Nun ist der erste Whisky aus der Destillerie, die sich mit Geldern aus der lokalen Community und Fundraising finanziert hat, bereits im Vorverkauf erhältlich – das Erscheinungsdatum ist Weihnachten 2021..

Der dann dreijährige Whisky stammt aus First fill Bourbon und Sherry casks und ist mit 50% vol abgefüllt. Die Brennerei beschreibt ihn so:

Bottled at just over 3 years old, this 2018 batch will be quite grain forward (as you might expect from a younger whisky), showcasing the unique fruity maltiness of our extra long fermentation. Aged in 1st fill Bourbon & Sherry casks, it has a light, balanced oak influence with a little dessert richness. The exact makeup of casks is likely to change between now and bottling, but our hope is to showcase the true, young character of our grain and distillation without overwhelming it with oak, using sherry as a complement rather than a base. 50% abv, non-chill filtered, no colouring added.