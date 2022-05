Einen interessanten Whisky aus deutschen Landen und deutschen Handen präsentieren die Brennerei Ehringhausen und „The Spirit Alchemist“ Sebastian Büsssing: Der Rye Whisky No. 1 ist ein heimischer Roggenwhisky, der in einem Bockbier-Fass der Vulkan Brauerei in Mendig gereift wurde. Die 281 Flaschen zu je 0,5l sind ab sofort im Webshop der Brennerei Ehringhausen erhältlich.

Hier weitere Infos dazu:

Brennerei Ehringhausen und Sebastian Büssing bringen Rye Whisky gereift im Bockbier-Fass der Vulkan Brauerei

Ein Whisky, der entsteht wenn zwei leidenschaftliche Experten zusammenkommen und Ihre Ideen in die Tat umsetzten. Sebastian Büssing „The Spirits Alchemist“ ist in Sachen Whisky up to date – kommt viel rum und hat das Fass organisiert. Georg hat das Destillat auf das Fass abgestimmt und ein würzig milden New Make auf Roggenbasis destilliert. Entstanden ist ein toller Whisky mit überraschender Aromen-Vielfalt.

Unser Rye Whisky wurde in einem Bockbier-Fass der Vulkan Brauerei ausgebaut und ist als limitierte Cask Strength Edition erhältlich. Die Single Cask Edition mit 58,7 % vol. ist auf 281 Flaschen limitiert und beeindruckt durch tief dunkle Malznoten umhüllt von Kaffee, Zartbitterschokolade, Vanille und Sahnekaramell. Cremig und weich im Abgang mit sanften Eichentönen.

Der Whisky ist ab sofort hier erhältlich.