Die Mitglieder der Bar-Community unter unseren Lesern kennen sicherlich das von Brown-Forman international vor sechs Jahren gegründete Programm “Master of American Whiskey”. Nun hat man dieses Service ausgebaut und erweitert – es nennt sich nun Bar-Fabric und soll sowohl live als auch virtuell moderne Wissensvermittlung über Kategorien hinaus ermöglichen.

Hier das, was Brown-Forman Deutschland dazu sagt:

Brown-Forman Deutschland zündet mit Bar-Fabric die nächste Stufe eines innovativen Programms für die Bar-Community

Hamburg, 02.03.2022 – Branchenwachstum durch kreative und inspirierende Wissensvermittlung auf höchstem Niveau nachhaltig fördern. Mit diesem Anspruch startet das von Brown-Forman Deutschland neu aufgelegte Programm Bar-Fabric.

“Analog zu unserer Unternehmensentwicklung vom American Whiskey zum Whisk(e)y und nun hin zum Premium Spirituosen Spezialist, haben wir auch unser Angebot an die Bar-Community weiterentwickelt und auf ein neues Level gehoben: von unserem vor sechs Jahren ins Leben gerufenen erfolgreichen “Master of American Whiskey” hin zum Kategorie-übergreifenden und alle Ebenen der modernen Wissenstransformation einbindenden Bar-Fabric Programm”,

erklärt Tanja Steffen, Marketing Direktorin Brown-Forman Deutschland und Tschechien.

„Mit Bar-Fabric haben wir eine Plattform entwickelt, auf der die Bar-Community live als auch virtuell Menschen und Themen begegnet, die sie in ihrem beruflichen Kontext und ihrer persönlichen Entwicklung bereichern. Bar-Fabric ist der Ort, an dem unsere Partner*innen in der Gastronomie neues Wissen gepaart mit Energie tanken, Erfahrungen und Inspirationen sammeln, Meinungen austauschen und Visionen entwickeln können; in Formaten wie Workshops, Videos, Keynotes, Artikeln bis hin zu Events. Die Teilnehmer*innen entscheiden individuell, ob sie von einzelnen Modulen oder vom großen Ganzen profitieren möchten,“

führt Daniela Rücker, Bar-Fabric Projektleiterin und Senior On-Trade Marketing Managerin bei Brown-Forman Deutschland, aus.

Ann-Sophie Brune-Bau, Senior Brand-Advocacy Managerin Brown-Forman Deutschland und Bar-Fabric Gastgeberin, sowie Mixology-Chefredakteur Nils Wrage und Gabriel Daun, Manager Gekkos Bar Frankfurt, als Wegbegleiter sind die bereits von “Master of American Whiskey” bekannten Gesichter des neuen Programms. Sie stehen für das, was Bar-Fabric der Bar-Community bietet: relevante, praxisnahe Inhalte, ein Programm am Puls der Zeit, mit der Zukunft im Blick und einem ganzheitlichen Fokus.

Alle Informationen zu den aktuellen Programmpunkten gibt es auf bar-fabric.de sowie über Facebook und Instagram. Interessierte können sich hier direkt registrieren, um als Member auf alle Inhalte zugreifen zu können, immer auf dem Laufenden zu sein und Teil der Community zu werden, die die Bar-Szene gemeinsam innovativ weiterentwickelt.