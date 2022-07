Brown-Forman erweitert die JACK DANIEL’S Markenfamilie im Super Premium Segment und führt die Bottled-in-Bond Serie ein

Erstmals seit 25 Jahren wird die Jack Daniel’s Markenfamilie im Super Premium Segment erweitert – mit JACK DANIEL’S Bonded und JACK DANIEL’S Triple Mash. Beides sind Whiskeys, die die Kriterien des Bottled-In-Bond Act von 1897 erfüllen müssen (alle Bestandteile müssen in einer Distilling Season in einer Destillerie durch einen Distiller destilliert werden, 4 Jahre in einem staatlich überwachten Lagerhaus reifen und mit min. 50% vol. abgefüllt werden).

Was es über die neuen JACK DANIEL’S Bonded und JACK DANIEL’S Triple Mash zu sagen gibt, hat Brown-Forman Deutschland in der nachfolgenden Info für unsere Leser zusammengefasst – und das Rezept für den Signature-Cocktail der neuen Serie gleich beigefügt:

Brown-Forman erweitert erstmals seit 25 Jahren die JACK DANIEL’S Markenfamilie im Super Premium Segment und führt die Bottled-in-Bond Serie ein

Hamburg, 25. Juli 2022 – Mit JACK DANIEL’S Bonded und JACK DANIEL’S Triple Mash ziehen zwei Neuheiten ins Brown-Forman Deutschland Portfolio ein. Sie bieten neugierigen Whiskey Enthusiasten und Genießern einen charaktervollen High Proof Whiskey mit vielschichtigen Geschmacksnoten. Und geben dem erfolgreich wachsenden Super Premium Whiskey Segment neue starke Impulse.

JACK DANIEL’S Bonded und JACK DANIEL’S Triple Mash müssen als Bonded Whiskey die Kriterien des Bottled-In-Bond Act von 1897 und damit die Qualitätsmerkmale erfüllen, die für ultimative American Whiskey Handwerkskunst stehen: von einer einzigen Brennerei in einer einzigen Saison destilliert, mindestens vier Jahre lang in einem staatlichen Zolllager gereift und mit 100 Proof abgefüllt.

„Der Launch der Bottled-in-Bond Serie ist eine große Innovation für unsere JACK DANIEL’S Markenfamilie. Erstmals seit 25 Jahren erweitern wir unser erfolgreiches JACK DANIEL’S Super Premium Angebot rund um das Trio Gentleman Jack, Single Barrel und JACK DANIEL’S Tennessee Rye und erreichen zusätzliche Konsument*innen, die Neues bei Whiskey auf einem anspruchsvollen Niveau ausprobieren wollen“, so Tanja Steffen, Marketing Direktorin Brown-Forman Deutschland und Tschechien. JACK DANIEL’S Master Distiller Chris Fletcher betont: „Die Jack Daniel Distillery stellt seit Generationen – bereits vor und nach Inkrafttreten des Bottled-in-Bond Act – außergewöhnlichen amerikanischen Whiskey nach höchsten Standards her, der auf die Tage von Mr. Jack Daniel selbst zurückgeht. JACK DANIEL’S Bonded und Triple Mash sind eine Hommage an unser Erbe, verbunden mit einem Hauch von Innovation.“

Die Flasche der neuen Serie ist einzigartig. Sie ist dem Originaldesign der JACK DANIEL’S Tennessee Whiskey-Flasche von 1895 nachempfunden: Der typisch eckige Flaschenbauch mündet in einen langen Flaschenhals, den ein Korkverschluss ziert. Das reduzierte Label ist neben dem Geschmacksprofil mit den Bottled-in-Bond Act Kriterien beschriftet. Das Glas ist großflächig markant geprägt und trägt den Namen und das Gründungsjahr der geschichtsträchtigen Destillerie.

JACK DANIEL’S Bonded wird nach der traditionellen Rezeptur von 1866 aus 80% Mais, 12% gemälzter Gerste und 8% Roggen hergestellt. Die handverlesene Auswahl besonderer Fässer verleiht dem Whiskey zusätzliche Tiefe und Geschmack. Im Ergebnis präsentiert sich ein dunkler, mahagoni-farbener Whiskey mit vielschichtigen Noten von Karamell, Eiche und Gewürzen, reich und kräftig und mit einem warmen, langanhaltenden und leicht rauchigen Abgang. Er hat 50% Alkoholvolumen und wird sowohl pur als auch in Cocktails wie dem Signature Drink Boulevardier genossen.

JACK DANIEL’S Triple Mash ist mit 60% JACK DANIEL’S Tennessee Rye, 20% JACK DANIEL’S Tennessee Whiskey und 20% JACK DANIEL’S American Malt ein Blend aus drei Straight Bottled-in-Bond Whiskeys; jeder gemäß den Bestimmungen des Bottled- in-Bond Act hergestellt. JACK DANIEL’S Triple Mash hat eine kupferne Farbe, im Geschmack zeigt sich Honigsüße gepaart mit würzigem Roggen und weicher Eiche sowie Aromen von Trockenfrüchten. Der Abgang ist mit Nuancen von Holzkohle abgerundet. Triple Mash enthält 50% Alkoholvolumen und wird pur oder on the rocks genossen.

JACK DANIEL’S Bonded ist ab August 2022 bundesweit in E-Commerce Shops und im JACK DANIEL’S Online Store sowie in Getränkefachmärkten und im Großhandel inklusive Cash & Carry in der 0,7-l Flasche zum Preis von 29,99 Euro (UVP) erhältlich. JACK DANIEL’S Triple Mash wird zunächst exklusiv im E-Commerce inklusive dem JACK DANIEL’S Online Store in der 0,7-l Flasche für 31,99 Euro (UVP) angeboten. Der Launch wird von einer breit angelegten Social Media Kampagne, PoS Aktionen im Handel und der Gastronomie sowie umfangreichen PR Maßnahmen begleitet.

Signature Drink Boulevardier

Zutaten: 5 cl JACK DANIEL’S Bonded

2 cl Wermut (süß) 2 cl Campari

Orangenzeste zum Garnieren

Zubereitung: JACK DANIEL‘S Bonded, Wermut und Campari in ein Rührglas geben. Mit Eiswürfeln befüllen und den Drink mit einem Barlöffel kalt rühren. Eiswürfel in einen Tumbler geben und den Drink mit einem Barsieb abseihen. Mit einer Orangenzeste garnieren.