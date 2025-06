Bryony McNiven und Gillian Macdonald, die neuen Ardbeg Committee-Vorsitzenden, stellen sich vor

In einer Aussendung hat Ardbeg heute die beiden neuen Committee-Vorsitzenden Bryony McNiven und Gillian Macdonald, die seit dem Ardbeg Day Ende Mai Jackie Thompson in diesr Position abgelöst haben, vorgestellt – oder besser gesagt: Die beiden stellen sich in einem Interview, das sie mit sich geführt haben, selbst vor.

Was Bryony und Gillian zu Ardbeg, dem Committee und ihrer eigenen Person zu sagen haben, können Sie hier nachlesen:

Liebe Committee Mitglieder

Gemäß Paragraf 7, Absatz 19 der Ardbeg Committee Geschäftsordnung nehmen wir, Bryony McNiven und Gillian Macdonald, die Wahl als neue Committee Vorsitzende an.



Unter uns, wir haben unzählige Whiskys verkostet und noch viele mehr ausgeschenkt. Und mit euch, dem treuen Ardbeg Committee, diskutiert in all den Jahren. Was steht als nächstes für Ardbeg und fürs Committee an? Wir haben uns zusammengesetzt und geben euch den ultimativen Ausblick:





Q GILLIAN: Welche Qualitäten bringen gute Committee Vorsitzende mit?



A BRYONY: Eine tiefe Liebe für Ardbeg, klar und man muss gut zuhören können. Das Committee ist immer im Gespräch, darauf sollte man sich einstellen. Alles Wichtige aufnehmen, was bewegt und wovon mehr da sein sollte.



Q GILLIAN: Bringst du geheime Fähigkeiten mit oder hast eine überraschende Vergangenheit?



A BRYONY: Ich besitze tatsächlich den grünen Karategürtel und möchte bald den Schwarzen machen. Aber vielleicht ist es besser, wie Ardbeg, bei der grünen Farbe zu bleiben und stattdessen ein paar Abzeichen hinzuzufügen!

Q BRYONY: Was ist es für dich, was Ardbeg so besonders macht, Gillian?



A GILLIAN: Es ist nichts Spezielles, es ist einfach alles. Die Leute, der Ort, die Art und Weise, wie Islay den Whisky prägt. Wie alle Leute es schaffen, hierher zu kommen. Es hat etwas Kühnes und Wildes an sich, aber auch etwas zutiefst Einladendes. Es ist mehr als dieser ultimative Whisky in der Flasche. Es ist der Geist des Ortes, den Ardbeg so besonders macht.



Q GILLIAN: Gibt es ein persönliches Ritual, wenn du eine Flasche Ardbeg öffnest?



A BRYONY: Das Geräusch beim Entkorken, der erste Duft aus dem Flaschenhals… immer etwas Besonderes. Am liebsten mag ich Ardbeg pur und in Fassstärke. Hin und wieder genieße ich auch einen Whisky-Cocktail – Ardbeg Whisky Sour ist mein Favorit.



Q BRYONY: Welcher Ort ist der beste, einen Ardbeg zu genießen?



A GILLIAN: Am Meer. Idealerweise auf Islay. Mit etwas Salz in der Luft und mit viel Ruhe.

Q GILLIAN: Was macht die Destillerie so besonders für Committee Mitglieder?



A BRYONY: Zum einen ist es die Reise – es ist nicht einfach, hierher zu kommen. Dann das Gefühl, wenn man ankommt: Wenn die Destillerie hinterm Hügel auftaucht, auf der kurvigen Straße von Port Ellen. Ardbeg am Entstehungsort zu probieren, ist schon sehr besonders. Und jeder hier hat immer Zeit für ein Gespräch. Das freut alle, besonders wenn man von so weit herkommt.



Q BRYONY: Wenn du mit einer Zeitmaschine in Ardbegs Vergangenheit zurückreisen könntest, wohin würdest du reisen?



A GILLIAN: Als Ardbeg ein ganzes Dorf war – mit Post, Schule und dem Malzboden in Betrieb. Oder noch weiter zurück als noch Worm Tubs als Kondensatoren und alte Brennblasen eingesetzt wurden. Nur um zu sehen, wie damals alles schmeckte.

Q BRYONY: Wenn du einen Lieblings Release des Committees auswählen müsstest, welcher wäre das?



A GILLIAN: Ardbeg Fermutation. Diese Abfüllung hat einen unglaublichen Hintergrund. Aus einem kaputten Wasserkessel entstand etwas Brillantes. Das ist genau, worum es bei Ardbeg geht.



Q GILLIAN: Was kann das Committee von uns als Duo erwarten?



A BRYONY: Frische Einblicke, viele Überraschungen und wie wir Ardbeg herstellen. Mit unseren beiden Perspektiven hoffen wir, mehr Details teilen zu können. Wir wollen genau zuhören, was das Committee will. Und ihr werdet zufrieden sein… Sagt uns einfach, welcher Whisky auf der Most-Wanted-Liste des Committees stehen sollte.



Q BRYONY: Und schließlich wollen einige Committee Mitglieder wissen, wie sie uns ansprechen sollen, wenn sie uns sehen.



A GILLIAN: Sagt einfach Hallo. Wir sind auch Committee Mitglieder, keine Zeremonie erforderlich. Es sei denn, ihr habt Lust, euch extra in Schale zu werfen, wir werden euch nicht aufhalten.