Bushmills bringt 18-Year-Old Single Malt World Wood mit Port Cask Finish für den asiatischen Travel Retail

Sollten Sie in absehbarer Zeit in den asiatischen Raum reisen und ein Faible für Whiskeys aus der nordirischen Bushmills Distillery haben, dann könnte der eben von der Brennerei vorgestellte Bushmills 18-Year-Old Single Malt World Wood TREX interessant sein: Es ist ein 18 Jahre alter Whiskey, der ein Finish in Port Cask erfuhr und im asiatischen Travel Retail erhältlich sein wird.

Sein Debut wird der neue Bushmills in Singapur auf der TFWA Asia Pacific Exhibition & Conference vom 11. bis 15. Mai, danach wird er in den Global Travel Retail kommen.

Er reifte 17 Jahre in Bourbon- und Oloroso Casks, bevor er in Colheita Port Casks aus dem Douro Tal in Portugal nachgereift wurde. Diese Fässer wurden erstmals bei Bushmills verwendet.

Alex Thomas, Master Blenderin bei Bushmills:

“Each Colheita Port cask has a phenomenal aromatic intensity. When we first opened them, a flood of sensational, warm, fresh and deep fruit flavours filled the room. It was incredible.

“This mouth-watering depth of flavour is what makes this 18-year-old release so unique – perfectly complementing our deeper floral and fruity Bushmills DNA.”