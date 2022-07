Campbeltown for Kirsch Import: Limitierte Darkness-Exklusivabfüllung von der maritimen Halbinsel

Eine eigene Darkness-Abfüllung bringt Kirsch Import nach Deutschland: Der sechsjährige Blended Malt Whisky aus Campbeltown durfte 3 Monate in Sherry-Octaves reifen, wird mit 58% in die Flasche gefüllt – und kommt als Limited Edition in den nächsten Tagen in den deutschen Handel.

Hier alle Infos dazu:

Campbeltown for Kirsch Import: Darkness-Exklusivabfüllung von der maritimen Halbinsel

Bei Darkness ist der Name Programm: Die mindestens dreimonatige Veredelung in kleinen Sherry Octave Casks verleiht den unabhängigen Abfüllungen ihre natürlich dunkle Farbe. Die eigens angefertigten Fässer (so groß wie ca. ein Achtel eines Standard Sherry Butts) sorgen für viel Holzkontakt – und herrlich dunkelfruchtige, würzige Profile.



Exklusiv für unsere Kunden haben wir den Campbeltown 6 y.o. abfüllen lassen. Der mit 58% vol. Cask Strength knackige Blended Malt Scotch Whisky stammt aus Schottlands kleinster Whiskyregion. Nur drei aktive Brennereien sind in Campbeltown auf der Halbinsel Kintyre zu Hause (zwei weitere in Planung). Ihre öligen, maritimen Whiskys feiert man unter Genießern jedoch weit über die Stadtgrenzen hinaus.

Campbeltown 6 y.o. – Oloroso Cask Finish

Darkness Blended Malt Scotch Whisky

Limited Edition – Exclusively bottled for Kirsch Import



6 Jahre

Herkunft: Schottland, Campbeltown

Fasstyp: Bourbon Casks, First Fill Oloroso Sherry Octave Cask (Finish))

58% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert