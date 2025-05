Cooper’s Choice Family Silver exklusiv für deinwhisky.de

Ein 23 Jahre alter Teaspooned Malt aus der berühmtesten Speyside-Brennerei – die gesamte Reifezeit in einem 1st Fill Oloroso Sherry Butt gelagert und nun mit 43% vol. Alkoholstärke von Cooper’s Choice exklusiv für deinwhisky.de abgefüllt – dieses interessante Bottling zu einem Preis von je 119,90 Euro pro Flasche (324 wurden abgefüllt) ist ab sofort im Shop des Händlers zu finden.

Mehr Infos dazu und die Tasting Notes hier:

Family Silver: 23 Jahre purer Genuss exklusiv für deinwhisky.de

Mit dieser Abfüllung holen wir buchstäblich das Familiensilber auf den Tisch. Hinter dem vielsagenden Namen „Family Silver“ verbirgt sich ein teaspooned Blended Malt aus einer der renommiertesten und traditionsreichsten Destillerien der Speyside – ein Whisky, der sich seinen Spitznamen mit Recht verdient hat.



Destilliert im Jahr 2001, durfte dieser außergewöhnliche Tropfen über 23 Jahre lang in einem einzigen 1st Fill Oloroso Sherry Cask reifen. In dieser langen Zeit entwickelte er eine bemerkenswerte Tiefe, Komplexität und Eleganz, bevor er 2025 in natürlicher Fassstärke mit 43% vol. exklusiv für deinwhisky.de abgefüllt wurde – ohne Kühlfiltration und ohne Farbstoff.

Bereits beim ersten Nosing offenbart sich die noble Herkunft dieses Malts: intensive Sherrynoten, begleitet von dunklen Trockenfrüchten wie Datteln und Rosinen, treffen auf feine Gewürze und einen Hauch von dunkler Schokolade. Am Gaumen zeigt er sich weich und vollmundig mit einer verführerischen Süße, cremiger Textur und einer perfekten Balance aus Reife und Frische. Der Nachklang ist lang, warm und elegant – wie ein leiser Nachhall vergangener Zeiten.



Ein Whisky für Kenner, Sammler und Genießer, die auf der Suche nach echten Schätzen abseits des Mainstreams sind.

Mit seinem Namen „Family Silver“ bringt er genau das, was man erwartet: pure Eleganz und Genuss pur.



Nur 324 Flaschen verfügbar – sicheren Sie sich jetzt Ihr Exemplar dieses außergewöhnlichen Bottlings!

Die Abfüllung gibt es ab sofort im Shop von deinwhisky.de unter: https://www.deinwhisky.de/exklusiv/