Dal-was? Eine Destillerie Dalrymple gibt es nicht, es ist eigentlich ein Kunstname für einen teaspooned Ailsa Bay, in diesem Fall hat Tilo Schnabel den Teelöffel aber im Etui gelassen und den Whisky unter seinem Label Stillman’s Gold als Single Malt abgefüllt. 13 Jahre ist er alt, stammt aus einem European Oak Oloroso Sherry Puncheon und wurde fassstark abgefüllt.

Mehr dazu, samt Tasting Notes und Bezugsmöglichkeiten, hier:

„Dark, Decadent & Delicous“: Ein 2012er DALRYMPLE verführt mit üppigen Sherry-Aromen und satter Tiefe!

Tilo Schnabel, erfahrener Fass-Jongleur und Mastermind hinter THE CASKHOUND, kann es einfach nicht lassen. Nach bereits zwei spannenden August-Abfüllungen zieht er nun ein weiteres Ass aus dem Ärmel – und das ist nichts weniger als eine echt dekadente Sherrybombe in Fassstärke, dunkel wie die Nacht und der heimliche Traum aller Farbtrinker!

Unter seinem Label STILLMAN’S GOLD bringt Tilo besondere Single Cask-Abfüllung an den Start. Und diese hat es wirklich in sich: ein DALRYMPLE aus den Lowlands, 13 Jahre alt und komplett im First Fill European Oak Oloroso Sherry Puncheon gereift. Das Fass ergab genau 537 Flaschen – und die kommen mit satten 59,2 % Vol. kraftvoll ins Glas.

Dunkel, üppig & köstlich – ein Lowland, der sich nicht an die Regeln hält

Die Quelle des DALRYMPLE bleibt geheim – Kenner munkeln jedoch, dass sich dahinter eine noch junge Destillerie an der Küste Ayrshires verbirgt, wo mit der Insel Ailsa Craig im Blick und viel Leidenschaft Lowland-Whisky fern der Klischees neu gedacht wird. Aus genau dieser Handschrift stammt unser Single Malt: tief und opulent, voller dunkler Fruchtaromen, nussiger Würze und einer verführerischen Süße, wie sie nur ein erstbefülltes Oloroso-Puncheon liefert. Das Fass aus europäischer Eiche bringt hier zusätzliche Würze, komplexe Fruchtnoten und einen Hauch markanter Tannine – genau die Nuancen, die diesem Whisky seine unverwechselbare Tiefe geben.

„Dieser Malt macht keine halben Sachen“, sagt Tilo Schnabel. „Er mixt die Eleganz der Lowlands lässig mit der unergründlichen Tiefe eines spanischen Weinkellers. Er bricht die Klischees, trägt Sherry wie einen Maßanzug – und ist ein verdammt leckerer Tropfen, der Eindruck hinterlässt.“

THE STILLMAN’S GOLD: DALRYMPLE

Lowland Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre alt (04.07.2012 – 07.07.2025) • 59,2 % ABV Natural Cask Strength

Fully Matured in a First Fill European Oak Oloroso Sherry Puncheon

Auflage 537 Flaschen (0,5 l) • UVP: 49,90 Euro

Nase: Schwer und verführerisch süß zu Beginn: Melasse fließt in die Tiefe, begleitet von getrockneten Feigen, einer Spur Liebstöckel und einem Hauch altes Warehouse. Orientalische Gewürze entfalten sich langsam, Vanille und Orangenblüten setzen weiche Akzente. Schwarzer Tee bringt Tiefe, während der Duft eines alten Eichenschranks dezent mitschwingt.

Mund: Ölig, weich und von fast opulenter Dichte. Flüssige Kräuterbonbons treffen auf getrocknete Pflaumen und Dattelmus. Eingelegte Kirschen und dunkle Brombeeren mischen sich mit Rumrosinen, Tabak und cremigem Fudge zu einem dekadenten Mix. Bitterorangen-Konfitüre blitzt auf, während dunkle Schokolade alles in eine tiefe, samtige Hülle legt.

Abgang: Sehr lang, komplex und vielschichtig. Gewürze glimmen nach, Gojibeeren setzen einen exotischen Akzent. Kakao, feine Ledernoten und geröstete Haselnüsse verweilen, bevor die trockene Kraft der Tannine das Finale schließt – dunkel, strukturiert, endlos elegant.

Fazit: Dieser Lowlander macht Sherrycask-Reifung zur echten Königsdisziplin!

Diese Einzelfassabfüllung verkörpert genau das, was wir bei THE CASKHOUND lieben: pures Whiskyvergnügen, in echter Fassstärke, ungefiltert und frei von künstlichen Farbstoffen gebottelt. Ab Freitag, den 15. August 2025, gibt es den sherrystarken Lowland Malt exklusiv in unserem Online-Shop und bei ausgewählten Fachhändlern.

Weitere spannende Abfüllungen von THE CASKHOUND stehen übrigens schon in den Startlöchern. Mehr dazu erfahren Sie bald – dranbleiben lohnt sich!

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.