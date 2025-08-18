Montag, 18. August 2025, 10:21:32
Verkostungsnotiz

Serge verkostet: Glenmorangie und Westport (teaspooned Glenmorangie)

Die beiden Abfüllungen sind von den Daten sehr unterschiedlich - und auch bei der Punktewertung liegen sie weit auseinander

Ein ungleiches Paar steht heute bei Serge Valentin auf dem Verkostungszettel: zwar enthalten beide Abfüllungen Whisky aus Glenmorangie (einer davon 100%, der Westport 100%-x, also einen symbolischen Teelöffel aus einer anderen Brennerei), aber ansonsten könnten sie sich unähnlicher nicht sein. Der Glenmorangie ist ohne Altersangabe und mit 40% vol. Alkoholstärke abgefüllt, der Westport ist 21 Jahre alt und kam mit 53% vol. Alkoholstärke in die Flasche – und noch dazu stammt er aus Sherryfässern (der Glenmorangie aus ex-bourbon, charred oak und ex-rye casks).

Ja, und auch bei den Punkten liegen die beiden deutlich auseinander, wie unsere Tabelle der Verkostung zeigt:

AbfüllungPunkte

Glenmorangie ‘Triple Cask Reserve’ (40%, OB, +/-2025)79
Westport 21 yo 2003/2025 (53%, Decadent Drams, sherry wood, 228 bottles)87
