Das Live-Programm zum Ardbeg Day 2022

Heute, am 4. Juni 2022, ist Ardbeg Day – und in vielen Embassies wird dieser Tag auch mit entsprechenden lokalen Veranstaltungen gefeiert. Wie genau, das können Sie bei Ihrer Embassy erfahren.

Es gibt aber auch ein Live-Programm dazu für alle, die nicht in der Nähe der Embassies sind und jene, die nebenher einfach auch noch sozusagen „auf Islay“ mitfeiern wollen, und das stellt euch Ardbeg im Folgenden vor. Alle Zeiten sind unsere Zeit, los geht es ab 15 Uhr, die letzte Veranstaltung ist dann ab 20 Uhr. Auch im Text: Ein Link, um an Dr. Bill Lumsden Fragen stellen zu können, von denen er dann im Rahmen seiner Verkostung so viele wie möglich beantworten wird:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

WILLKOMMEN ZUM ARDBEG DAY 2022, PUNK SAMSTAG, 4. JUNI

Hol die Lederjacke aus dem Schrank und sichert die Sicherheitsnadeln, denn der lauteste Tag im Whiskykalender ist gekommen. Der Ardbeg Day ist unser weltweites Fest für alles, was mit Ardbeg zu tun hat. Die diesjährigen Feierlichkeiten finden in der Destillerie, online und überall auf der ganzen Welt statt … um gebührend die PUNKturing Limited Edition – Ardcore zu feiern.

Ardcore stammt aus einer Destillerie, die mehr Höhen und Tiefen erlebt hat als ein Pogo tanzender Punk. Bei diesem aus tiefschwarz geröstetem Gerstenmalz destillierten Whisky dreht sich alles um das, was vorne auf der Bühne geschieht. Das Malz verleiht ihm sein unverwechselbares Profil. Inspiriert von der Echt-Vollkommen-Egal-Einstellung unserer treuen Fans und den wenigen bekannten Leuten mit Punk-Vergangenheit auf Islay, wurde dieser Dram für alle Hardcore-Fans von Ardbeg abgefüllt.

SCHALTET EUCH AUF UND SEID LIVE DABEI

Bald gehts los! Wer also bequem vom eigenen Ofen aus dabei sein will, kann sich online von 15.00 bis nach 20.00 Uhr (MESZ) reinzoomen. Wer mit anderen Ardbeggianern poggen will, sollte sich dem Ardbeg Committee anschließen und einen Event in der nächsten Ardbeg Embassy besuchen.

Die Ardcore-Agenda ist übervoll. Es wird eine Live-Verkostung von Dr. Bill Lumsden, unserem the-one-and-only Masterdestiller geben, Colin Gordon, unser Ardbeg Destillerie Manager trifft sich mit David Blackmore. „Rocktails“ werden gemixt, unser ultimativer Punk vor Ort, DJ BBQ poogt sich um die Warehouses und es wird einen fetten Moshpit rund um die Brennblasen geben.

15.00 Uhr: COLIN ON THE RECORD – Live-Verkostung mit Colin Gordon, Ardbeg Destillerie Manager.

LIVE ab 14:55 Uhr:

Live auf Facebook HIER

Live auf YouTube HIER

16.00 Uhr: ROVING REVELRY – Roving Revelry mit DJ BBQ.

LIVE ab 15:55 Uhr:

Live auf Facebook HIER

Live auf YouTube HIER

17.00 Uhr: THE GREAT ROCK ‘N’ ROLL SWIZZLE – Punk “Rocktails” mit Cameron George ¬– es wird gemixt.

LIVE ab 16:55 Uhr:

Live auf Facebook HIER

Live auf YouTube HIER

18.15 Uhr: CLOSING TIME – Der Ardbeg Day endet schon? Nein! Jackie Thomson übernimmt das Mischpult.

LIVE ab 18:10 Uhr:

Live auf Facebook HIER

Live auf YouTube HIER

20.00 Uhr: TOP BILLING – Ardcore Live-Verkostung mit Dr. Bill Lumsden, Head of Whisky Creation.

LIVE ab 19:55 Uhr:

Live auf Facebook HIER

Live auf YouTube HIER

BILL STEHT REDE UND ANTWORT

Du hast eine brennende Frage an Dr. Bill (Head of Whisky Creation) zum schwarz gerösteten Malz im Ardcore? Wessen Punk-Outfit ihm am besten gefällt? Oder vielleicht, was sein Lieblings-Punk-Outfit ist! Stellt ihm alle erdenklichen Fragen und wenn ihr eine bestimmte Abfüllung von ihm verkostet sehen wollt, dann lasst es uns ebenfalls wissen. Während der Live-Verkostung am Ardbeg Day wird er so viele Fragen wie möglich beantworten. Stellt eure Fragen am besten gleich hier:

GESCHMACKSKNOSPEN GENIETET

„Als würde man auf eine stachelige Kugel beißen!“

– Dr Bill Lumsden

Der aus tiefschwarz geröstetem Gerstenmalz gebrannte Ardcore ist eine Premiere für Ardbeg – und wahrscheinlich auch für Whisky generell. Aromen von Bitterschokolade und Toffeesahnebonbons prallen aufeinander, während sich Anis und Holzkohle in den Vordergrund drängen. Das wird deinen Gaumen und deine Geschmacksknospen PUNKten. Das ist Ardcore.

Holst du dir eine Flasche? Erfahre mehr über unseren stacheligen Single Malt hier.