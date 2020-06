PR: Dean’s Blended Scotch Whisky zeigt sich mit neuem Etikett und in markanter Form

BORCO-MARKEN-IMPORT aus Hamburg informiert darüber, dass ihr Dean’s Blended Scotch Whisky im Auftritt aktualisiert wurde. Der preisgünstige Blend ist mit 40% Alkoholstärke abgefüllt und eignet sich laut BORCO für Whiskydrinks oder pur „on the rocks“.

Alles Wissenswerte dazu in der nachfolgenden Presseaussendung:

Dean’s Blended Scotch Whisky zeigt sich mit neuem Etikett und in markanter Form

Hamburg, Juni 2020. Der schottische Blended Scotch Whisky Dean’s des hanseatischen Familienunternehmens BORCO-MARKEN-IMPORT ist ab sofort in einem neuen Design erhältlich, das den Markenkern und seine Wurzeln in Edinburgh zeitgemäß und mit viel Liebe zum Detail einfängt. Für den Relaunch wurde sowohl das Etikett überarbeitet als auch die Flasche in ihrer Form verändert, die künftig markanter in Erscheinung tritt und die bisher verwendete rundere Flaschenform ablöst. Damit wird das Markenprofil deutlich geschärft und die Premium-Qualität von Dean’s auch optisch widergespiegelt. Dr. Tina Ingwersen-Matthiesen, geschäftsführende Gesellschafterin und Teil der Inhaberfamilie Matthiesen, freut sich über das neue Design von Dean‘s:

„Die überarbeitete Flaschenausstattung von Dean’s passt hervorragend zur heutigen Zeit und setzt diesen geschichtsträchtigen Whisky mit dem besonderen Augenmerk auf seine Wurzeln in Edinburgh gekonnt und mit einem harmonischen Zusammenspiel an Farben und Details in Szene“.

Seinen Ursprung hat Dean’s im heutigen Zentrum von Edinburgh, wo im 19. Jahrhundert einst das Dean Village am Fuße des Edinburgh Castle lag. Hier nahm die Geschichte von Dean’s mit der Errichtung der Destillerie von James Johnstone im Jahre 1881 ihren Anfang. Im Schatten der eindrucksvollen Dean-Brücke, die um 1800 von dem bekannten schottischen Architekten Thomas Telford erbaut wurde und noch heute den Fluss Leith überspannt, stellte er fortan gemeinsam mit den angesehensten Brennern Schottlands einen feinen Whisky her, der bald überall bekannt wurde.

Auf diese Wurzeln besinnt sich Dean’s verstärkt mit dem neuen Design, in das eine Illustration von Edinburgh in edler Anmutung auf dem Etikett eingearbeitet wurde. Die Illustration mit dem Edinburgh Castle als Blickfang bildet den Hintergrund des Etiketts. Das Porträt des Gründervaters James Johnstone, welches auch die bisherige Flasche zierte, stellt weiterhin ein zentrales Element des Designs dar. Für die neue Aufmachung wurde zusätzlich die Fläche des Etiketts vergrößert, das fortan die gesamte Mitte der Flaschenvorderseite schmückt, und damit genügend Platz bietet, um auf die Herstellung von Dean’s aufmerksam zu machen. Zur zeitgemäßen Optik trägt die überarbeitete Typographie entscheidend bei, die vor allem bei beim Markennamen ins Auge sticht. Die leicht verspielte Schrift wurde im Kern beibehalten, jedoch hinsichtlich einer moderneren Optik angepasst. Der zeitgemäße Look wird durch eine zentrierte Platzierung des Markennamens zusätzlich unterstützt.

Für ein harmonisches Bild wurde zusätzlich die Farbwelt von Dean’s frisch überarbeitet und ihre Verwendung auf dem Etikett angepasst. Das Dean’s-Rot lässt das Etikett und erstmals auch den Flaschenverschluss zukünftig noch intensiver und sättigender erstrahlen. Abgerundet wird der Rotton von Akzentuierungen in Gold, die dem Design einen besonderen Charakter verleihen und die Flasche in einen edlen Glanz hüllen. Um der Flasche eine schöne Haptik zu verleihen und die Wurzeln von Dean’s herauszustellen, befinden sich das Gründungsdatum und der Gründungsort als Relief auf der Flaschenvorderseite.

Das neue Design von Dean’s fließt ab sofort in den Handel ein und ist für eine UVP von 9,99€ (0,7l) erhältlich.

Mit einem Alkoholgehalt von 40% Vol. eignet sich Dean‘s hervorragend „on the rocks“ für den Purgenuss oder in zahlreichen Whisky-Drinks. Trinkt man Dean’s mit einem Schuss stillem Wasser, entfaltet sich sein feiner Duft mit den typischen Nuancen der schottischen Highlands besonders deutlich.