Drei Limited Editions von Johnnie Walker zum 200. Geburtstag

Johnnie Walker feiert in diesem Jahr seinen 200. Geburtstag, und wie es sich für solche Anlässe gebührt, wird das auch mit Sondereditionen oder speziellen Jubiläumsabfüllungen gefeiert.

Drei Sonderabfüllungen in einer speziellen Flasche gibt es, zumindest für den Markt in UK, von den drei wohl verkaufsstärksten Varianten des weltbekannten Blends: Johnnie Walker Red Label, Black Label and Gold Label werden in undurchsichtiger und ganzfarbiger Form in limitierter Auflage dort in den nächsten Tagen in den Handel kommen. Ob diese Varianten auch für Deutschland angedacht sind, haben wir nicht in Erfahrung bringen können, aber natürlich werden wir diese Information gegebenenfalls nachreichen.

Die Preise der limitierten Flaschen in UK: £23,99, £30,49 und £48,49 für Red, Black und Gold.