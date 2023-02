Auch von Brown-Forman Deutschland haben wir so wie gestern bei Pernod Ricard Deutschland eine Personalie zu berichten: Sonja Pankow kommt zum Unternehmen und wird dort die interne und externe Kommunikation leiten. Maike Ladebeck, die diese Position bis jetzt kommissarisch mitbetreute, avanciert zum Communications Director für alle Brown-Forman Märkte weltweit – bis auf den nordamerikanischen Kontinent.

Auch hier natürlich unsere herzlichsten Glückwünsche zu den neuen Positionen und viel Erfolg in Zukunft! Hier die Presseaussendung:

Einstieg & Aufstieg bei Brown-Forman: neue Communications Managerin für Deutschland, bisherige Stelleninhaberin in globaler Position

Hamburg, 1. Februar 2023 – Mit Sonja Pankow leitet ab 1. Februar 2023 ein Neuzugang im Brown-Forman Deutschland Team die interne und externe Kommunikation des Super Premium Spirituosenunternehmens am Standort Hamburg. Maike Ladebeck, die die zuletzt vakante Position kommissarisch mitbetreute, ist seit Dezember 2022 als Communications Director für alle Brown-Forman Märkte weltweit exklusive den USA & Kanada zuständig.

Sonja Pankow sammelte nach ihrem Studium an der Leuphana Universität in Lüneburg und ihrem Master in Organizational and Corporate Communications an der Northeastern University in Boston Berufserfahrung in unterschiedlichen Marketing- und Kommunikationspositionen, u.a. bei Wayfair, bevor sie vor gut sechs Jahren bei Kununu in Boston an Bord ging. Im November 2017 wechselte sie als Global Projects Specialist zu Kununu Deutschland, wo sie ihre berufliche Laufbahn im Bereich Unternehmens- kommunikation fortsetzte und zum Senior Manager Internal Communications aufstieg.

Maike Ladebeck startete ihre Karriere bei Brown-Forman in Deutschland vor rund 17 Jahren. Nach unterschiedlichen Funktionen im Brand Marketing zeichnete sie ab September 2018 für Corporate Communications und Public Affairs für Brown-Forman Deutschland und Tschechien verantwortlich, ab August 2020 ausschließlich für Public Affairs in beiden Märkten. Im August 2021 wurde sie zum Senior Communications Partner Europe & Emerging International Divisions berufen und zum 1. Dezember 2022 zum Communications Director Europe & Emerging International Divisions befördert.

„Maike hat einen großartigen Job in unserem Unternehmen gemacht und mit den Strukturen, die sie im Bereich Corporate Communications und Public Affairs aufgebaut hat, die erfolgreiche Weiterentwicklung unserer Organisation hervorragend unterstützt. Wir freuen uns über ihre internationale Karriere bei Brown-Forman und gratulieren ihr herzlich. Neu in unserem Deutschland Team heißen wir nun Sonja herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und sind gespannt auf ihre Erfahrungen und Impulse, die sie aus ihrer Zeit in anderen Branchen in ihre neue Rolle bei uns einbringen wird.“ Yiannis Pafilis, Geschäftsführer Brown-Forman Deutschland, Tschechien, Polen, Europe Commercial Strategy.

Das börsennotierte Familienunternehmen Brown-Forman zählt zu den Top 5 globalen Spirituosenunternehmen. Der deutsche Markt trägt maßgeblich zum Erfolg und Wachstum des internationalen Unternehmens mit global circa 5.200 Mitarbeiter:innen bei. Für die Brown-Forman Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg ist ein rund 175 Köpfe starkes Team tätig.