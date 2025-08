Exklusiv für Deutschland: Glen Scotia Society Edition Cask Strength PX & Oloroso Sherry Finish

Seine Eckdaten klingen schon sehr verlockend: Ein 11 Jahre alter Glen Scotia, der nach der Reifung in Bourbonfässern ein Finish in PX- und Oloroso Sherryfässern erhielt und dann (limitiert auf 1698 Flaschen) fassstark, ungefärbt und nicht kühlfiltriert exklusiv für Deutschland abgefüllt wurde – dieses besondere Bottling bringt Importeur HaWe Bremen jetzt in den deutschen Fachhandel – und wir bringen für Sie alle weiteren Infos dazu:

NEU Glen Scotia 11 Jahre Limited Edition – Vermählung von Ex Oloroso Sherry und Pedro Ximénez Fässern – German Exclusive

Dieser Campbeltown Single Malt ist eine besondere Vermählung von separiert gereiften Ex-Oloroso-Sherry- und Pedro Ximénez-Fässern. Als besondere Note entschied sich Micheal Henry für seine abschließende Signature-Harmonisierung in 1st Fill Bourbon Casks, bevor der Single Malt in Batch Strength abgefüllt wurde. Durch den von Sherryfässern geprägten Charakter offenbart der Malt eine außergewöhnlich vielschichtige Aromatik, die perfekt mit dem typischen Campbeltown-Stil –fruity, oily & seaspray – harmoniert.

11 Jahre Reifung

Finish: eine Vermählung von Oloroso Sherry und PX-Fässern,

eine Vermählung von Signature-Harmonisierung: Signatur M. Henry in Bourbon Fässern

Signatur M. Henry in Bourbon Fässern Limited Edition : limitiert auf nur 1698 Flaschen weltweit

: limitiert auf nur 1698 Flaschen weltweit Cask Strength & natural in colour

German Exclusive

UVP: € 69,90

Die Pedro-Ximénez- und Oloroso-Sherryfässer stammen aus der weltberühmten Sherry-Region rund um Jerez de la Frontera in Andalusien (Südspanien).

Dieser Campbeltown Single Malt wurde in natürlicher Fassstärke mit 54,1 % Vol. abgefüllt, ist ungefiltert und hat eine natürliche, intensive Bernstein Farbe. Er offenbart eine Vielschichtigkeit und spannende Tiefe durch seinen von Sherryfässern geprägten Charakter und harmoniert mit dem typisch maritimen Glen Scotia Charakter.

Original Tasting Notes:

This example of Glen Scotia marries the best of Pedro Ximénez and Oloroso sherry to bring an interesting depth and character. Spiced rum, juicy plum, toffee and citrus peel on the nose. Then there is a rich mouthfeel with sweet vanilla, raisins and festive spices. The finish is long, nutty and dry – a superb sherry influence with classic Campbeltown DNA.