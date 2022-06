Exklusiv für Deutschland: Teeling Single Pot Still Sherry Cask Whiskey bei irish-whiskeys.de

Ganz neu und nur bei irish-whiskeys.de erhältlich ist der Teeling Single Pot Still Sherry Cask Whiskey. Mareike Spitzer hatte die Gelegenheit, aus zwei Einzelfässern auszusuchen – und entschied sich für den Whiskey mit Vollreifung in einem Sherryfass. Hier alle Infos dazu und die Bezugsmöglichkeiten:

Exklusiv: der erste Teeling Single Pot Still Sherry Cask Whiskey

Es ist soweit, wir können heute unser nächstes Single Cask Bottling präsentieren: Teeling Single Cask. Doch ist es nicht irgendein Teeling Single Cask, es ist der erste Pot Still Whiskey, der als Single Cask für Deutschland abgefüllt wurde.



Wir, Irish Whiskeys, hatten die Möglichkeit zwischen verschiedenen Fässern zu wählen und den perfekten Teeling Single Pot Still auszuwählen. Entschieden haben wir uns für eine Sherryfass Vollreifung. Ein tolles Fass, welches die perfekte Kombination von Pot Still- und Sherrynoten, ist.

Der Single Pot Still wird nach einem traditionellen Rezept aus Dublin für diese Whiskeyart hergestellt. Es werden 50 % gemälzte und 50 % ungemälzte Gerste verwendet. Der Whiskey wird dreifach destilliert und reifte komplett in einem Sherryfass.

Vol.%: 60,8 %

Farbstoff: Nein

Aroma: Grapefruit, Mango, weiße Trauben, Pfirsich und Zitrusnoten

Geschmack: weißer Pfeffer, europäische Holznoten, Vanille, gebackene Biscuits und warmer Pfirsich vermischen sich

Nachklang: trockenes Finish mit Malz, würzige Noten und Süße

Der Whisky ist hier im Onlineshop zum Preis von 89,90 € ab sofort bestellbar – solange der Vorrat reicht!