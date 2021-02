Gezeitenkraftwerk zwischen Islay und Jura soll Destillerien wie Bruichladdich umweltfreundlich mit Strom versorgen

Ein interessantes Projekt hat heute in der britischen Presse Erwähnung gefunden: Nova Innovation, ein in Edinburgh ansässiges Energieunternehmen, will in der Meerenge zwischen Jura und Islay ein von dem dort recht ausgeprägten Gezeitenstrom angetriebenes Kraftwerk bauen, das Energie zur Whiskyproduktion (unter anderem) bei Bruichladdich erzeugen soll.

Bevor in unseren Köpfen schreckliche Bilder einer Staumauer zwischen den beiden Inseln auftauchen: Das Projekt für das Gezeitenkraftwerk sieht vor, zwischen den beiden Inseln in der Meeresstraße, an der auch die Destillerien Bunnahabhain, Ardnahoe und Caol Ila sowie der Hafenort Port Askaig liegen, eine Reihe von Turbinen zu versenken, die dann von Ebbe und Flut angetrieben werden . Damit will man erneuerbare Energie gewinnen, die einen Teil der fossilen Brennstoffe, die auf Islay verfeuert werden, ersetzen soll.

3 Megawatt sollen die Turbinen des Projekts „Oran na Mara“, gälisch für „Lied des Meeres“ laut einem Bericht in Insider.co.uk liefern – und es ist kein Neuland, das da betreten wird: Seit 2016 speist so ein Tidenkraftwerk Strom ins Netz der Shetlands ein. Für das Projekt auf Islay gibt es jetzt einen Bescheid, der den genauen Entwicklungsplan für das Kraftwerk möglich macht.

Bei Bruichladdich, wo man mit dem optionalen Verzicht auf Blechdosen (man kann beim Kauf im Webshop oder vor Ort angeben, ob der Whisky mit einer Dose oder nur in der Flasche geliefert werden soll) hofft, jährlich ca. 17 Tonnen CO2 einsparen zu können, ist man am Projekt Gezeitenkraftwerk mehr als interessiert. Man sieht es als weitere Möglichkeit, die Produktion der Brennerei frei von CO2-Emissionen zu gestalten – ein erklärtes Ziel der Destillerie.