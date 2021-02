PR: Kirsch Import bringt neuen Starward, Neues von Chichibu und Bimber Single Casks exklusiv für Deutschland

Schöne Neuheiten von Kirsch Import können wir Ihnen heute wieder vorstellen – und wie üblich werden dann diese Neuvorstellungen in Kürze beim Händler Ihres Vertrauens auftauchen. Diesmal geht es um einen kräftigen Starward aus Australien, zwei Einzelfassabfüllungen aus der Chichibu Distillery und einige, exklusiv für Deutschland abgefüllte Whiskys der Londoner Bimber Distillery.

Aber alles schön der Reihe nach und im Detail:

Neuer Stern am Single-Malt-Himmel: Starward Fortis mit 50% vol. ergänzt die Core Range der Australier

Melbourne – die Genuss-Metropole Australiens. Eine junge und innovative Food- und Bar-Szene belebt die Stadt an der Südostküste des Kontinents. Von ihr inspiriert produziert die Starward Distillery einen für Australien völlig neuen Whisky, der das Genusserlebnis in den Mittelpunkt stellt, Konventionen den Rücken kehrt – und schlicht all jenes erlaubt, was gefällt und schmeckt. Zum Beispiel den Genuss von Single Malt und Co. zum BBQ mit Freunden, mit Krimi auf der Couch, zu Pizza oder Bananenbrot.

Befreit von Traditionen schaut die Destillerie mit den Augen von Brauern und Winzern auf Whisky. Der entsteht ausschließlich aus Zutaten der Region. Neben Gerste vor allem aus nur leicht ausgekohlten oder gedämpften Rotweinfässern australischer Weingüter. Nur drei Jahre benötigt Starward Whisky in ihnen für seine fruchtige Reife. Dafür verantwortlich: das Melbourne-Klima. Ständige Wetterwechsel, die sogenannten „Four seasons in a day“ bei durchschnittlich bis zu 22,5°C lassen Destillate elementar reifen – und einen Whisky entstehen, den es so sonst nirgendwo gibt.

Wie sein Name verspricht: Mit Fortis erhalten Two-Fold und Nova kräftigen Zuwachs. 50 Volumenprozente machen den bernsteinfarbenen Single Malt zu Starwards bislang stärkster in Deutschland verfügbarer Abfüllung der Core Range. Zu 100 Prozent in mit charakterstarkem Cabernet und Shiraz vorbelegten Rotweinfässern gereift und nicht kühlfiltriert ist Fortis ein vollmundiger, geschmacksintensiver Whisky, der mit komplexen Noten von Brombeeren, Vanille und Feige spielt.

Starward Fortis

Australian Single Malt Whisky



Ca. 3 Jahre

Fasstyp: Ex-Rotwein-Barriquefässer (australischer Shiraz, Cabernet Sauvignon)

50% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Vanilleschoten aus Madagaskar, Röstaromen getoasteter Eiche, Brombeermarmelade, Rosinen, karamellisierte Feigen, überreife Pflaumen.



Gaumen: Im Vordergrund Vanille, dann Quittenpaste, Muscadelle-Rosinen, Schokoladen-Ganache, Zimt und gebackenes Bananenbrot.



Nachklang: Ölig und lang mit Backgewürzen aus der Eiche, reifen Feigen und Rosinen

Berlin, München, Chichibu: Exklusive Single Casks aus Japans beliebter Whisky-Destillerie

Chichibu, ca. 100 km von Tokio entfernt, ist das Zuhause der Chichibu Distillery. Die Kleinstadt war die logische Wahl für Ichiro Akuto, als er 2004 mit Whisky Ventures eines von Japans angesehensten Whisky-Unternehmen gründete: Der Nachfahre der Akuto-Familie, die einst die berühmte, nun geschlossene Hanyu Destillerie betrieb, wurde in Chichibu geboren und kennt die Region, die mit ihrem reinen Wasservorkommen und den extremen klimatischen Unterschieden ideal für die Produktion von Japanese Single Malt geeignet ist.



Dieser entsteht nach schottischem Vorbild mit besonderem Fokus auf Nachhaltigkeit und Natürlichkeit in geringen Produktionsmengen von ca. 90.000 Litern im Jahr. Da die ausbalancierten und qualitativ äußerst hochwertigen Chichibu-Whiskys im In- wie Ausland gefragt sind, sind sie oftmals schnell vergriffen. Auch die beiden Single-Cask-Abfüllungen in dieser Woche sind stark limitiert. Die Single Malts aus den Jahren 2012 und 2014 wurden exklusiv für Kirsch Import abgefüllt. Wie die für Chichibu typischen künstlerischen Etiketten verraten, sind die edlen Releases den Städten München und Berlin gewidmet.

Chichibu Ichiro’s Malt Munich Release

Japanese Single Malt Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import



Dest. 2014

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Fass-Nr.: #3201

208 Flaschen

63% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Chichibu Ichiro’s Malt Berlin Release

Japanese Single Malt Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import



Dest. 2012

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Fass-Nr.: #2006

202 Flaschen

63,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Welcome back, Bimber Distillery: Zwei Single Casks for Germany und neue Small Batch Releases

Bimber steht Synonym für traditionelle Methoden und Washbacks aus der eigenen Küferei, lokale Produkte und eine mit sieben Tagen mehr als doppelt so lange Fermentationszeit wie üblich. Klingt nicht nach Großstadt-Betrieb? Ist aber so: Die Craft Distillery nennt London ihr Zuhause. Für die Produktion ihrer fruchtigen Single Malts lassen sich die handwerklich arbeitenden Brenner von der Schnelllebigkeit der Metropole nicht beeinflussen. Mit Liebe zum Detail kreieren sie einen der wenigen englischen Whiskys in limitierten Batch-Größen sowie gefeierte Einzelfassabfüllungen.



Zwei dieser Single Casks haben wir exklusiv für unsere Kunden gesichert. Die fruchtbetonten, lieblichen Noten des Bourbon Casks kommen bei knackiger Fassstärke von 58,1% vol. voll zum Tragen. Der Londoner Single Malt hat insgesamt 264 Flaschen ergeben. Für die zweite Exklusiv-Abfüllung ließ Bimber Single Malt in einem Virgin Oak Cask reifen. Die eichenbetonten Aromen dieses Fasses verleihen dem ausbalancierten Londoner Whisky sowohl Cremigkeit als auch Würze.

Bourbon Single Cask

Bimber Single Malt London Whisky

Exclusively Bottled for Kirsch Import



Abgef. 10/2020

Fass-Typ: Bourbon Cask

Fassnr. 128

264 Flaschen

58,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Virgin Oak Single Cask

Bimber Single Malt London Whisky

Exclusively Bottled for Kirsch Import



Abgef. 10/2020

Fass-Typ: Virgin Oak Cask

Fassnr. 96

271Flaschen

58,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Wiederum aus American Oak Bourbon Casks komponiert ist eines der neuen Small Batch Releases. Bourbon Cask Batch 02 2020 verwöhnt Nase und Gaumen mit fruchtigen Noten grüner Äpfel und Steinobst, süßen Getreidenoten, sowie cremiger Vanille, Karamell und feiner Würze. Mit seinem Oloroso Cask Batch 03 2020 erfreut Bimber eingefleischte Sherry-Fans. Der Single Malt reifte zunächst in Bourbon Casks und erhielt anschließend ein aromatisches Finish in ehemaligen Oloroso-Sherryfässern. Herrlich cremig spielt die auf 980 Flaschen limitierte Abfüllung mit Vanille und Karamell, exotischen Fruchtnoten und Würze.

Bourbon Cask Batch 02 2020

Bimber Single Malt London Whisky



Abgef. 26/10/2020

Fass-Typ: Bourbon Casks

2.950 Flaschen (weltweit)

52,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Oloroso Cask Batch 03 2020

Bimber Single Malt London Whisky



Abgef. 28/10/2020

Fass-Typ: Bourbon Casks, Oloroso Sherry Butt (Finish)

980 Flaschen (weltweit)

51,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert