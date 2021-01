Vor einigen Jahren wurde der japanische Whisky das Opfer seines eigenen Erfolges. Die gestiegene Nachfrage und große Popularität führte dazu, dass die Lagerbestände ausdünnten und manche Abfüllung nicht mehr produziert werden konnte. Vor allem bei den Bottlings mit Altersangabe mussten wir manche Einstellung vermelden. Hakushu 12 Year musste zum Beispiel 2018 eingestellt werden. Die japanischen Brennereien kompensierten dies einerseits, indem sie Whisky ohne Altersangabe veröffentlichten. Und anderseits erweiterten sie deutlich die Kapazitäten ihren Destillerien.

The Hakshu 12 Year in der Version von 2018.

Bild mit freundlicher Genehmigung von whiskybase.com

So ist die japanische Whisky-Industrie nun in der Lage, manche der vor kurzem eingestellten Bottlings wieder zu reaktivieren. Hakushu 12 Year erscheint wieder, zumindest in Japan. Ab dem 30. März wird diese Abfüllung dort wieder in Regalen erhältlich sein. Der Verkaufspreis ist mit ¥8.500, ungefähr 68 €, angegeben.