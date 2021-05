Hier sind die Gewinner der drei Flaschen des neuen Laphroaig 10 Jahre Sherry Oak Finish!

Wow! Diesmal haben wir wohl den Geschmack unserer Leser besonders gut getroffen, denn wir mit Einsendungen regelrecht überjäuft worden: Gemeinsam mit unserem Partner Beam Suntory Deutschland verlosten wir insgesamt drei Flaschen des neuen Laphroaig 10 Jahre Sherry Oak Finish, den neuesten Whisky aus der im Süden der Insel Islay gelegenen Traditionsbrennerei.

Jedenfalls vielen Dank fürs Mitmachen – und bevor wir Ihnen die Gewinner verraten, hier noch das, was es über die limitierte Edition von Laphroaig zu wissen gibt (die übrigens im April – völlig unabhängig von diesem Gewinnspiel – unser Whisky des Monats geworden ist):

Der Laphroaig 10 Jahre Sherry Oak Finish

Mit Laphroaig 10 Jahre Sherry Oak Finish bereichert die Destillerie Laphroaig die Liebhaber ihres unverwechselbaren, torfig-rauchigen Islay Single Malts um einen neuen und charaktervollen Whisky-Genuss: Laphroaig 10 Jahre Sherry Oak Finish vereint das unvergessliche Aroma des Laphroaig 10 Jahre mit den süßen, aromatischen Noten von Oloroso-Sherry-Fässern.

Laphroaig (gälisch für „schöne Senke an der weiten Bucht“) zählt zu den traditionsreichsten Whisky-Marken. Die 1815 auf der schottischen Insel Islay („eye-la“) gegründete Destillerie feiert bis heute ihr jahrhundertealtes Erbe. Hier wird ein Teil des Gerstenmalzes in der Brennerei selbst über Torffeuer getrocknet, was diesem Whisky sein außergewöhnlich reiches, intensiv torfiges Aroma verleiht. Das besondere Torfmoor der Insel mit seinem reichen Anteil an Torfmoos sowie das milde Klima, die erstklassige Gerste und das weiche Wasser Islays tragen in Verbindung mit dem Wissen der Master Distiller zum einmaligen Geschmack des Laphroaig Single Malt bei. 1994 wurde Laphroaig zum Hoflieferanten des englischen Königshauses ernannt, seither ziert das königliche Wappen jedes Laphroaig-Etikett. Die Marke Laphroaig gehört zum Portfolio der Beam Suntory Inc.

Durch das Sherry Oak Finish bietet die neue Abfüllung der Islay-Brennerei allen Freunden des unvergleichlichen Laphroaig- Geschmacks ein neues, fein abgestimmtes Single-Malt-Erlebnis. Die in gelblichen und rötlichen Brauntönen leuchtende Farbe des Laphroaig 10 Jahre Sherry Oak Finish ist ein Vorbote auf den vollmundigen Geschmack. Die Süße von Manuka-Honig, Melassetoffee, Ahornsirup sowie medizinischen Noten paart sich mit Aromen von Räucherspeck und raffinierten Holznoten und verleiht dem starken Laphroaig-Charakter eine neue Facette.

Die Tasting Notes bringen diese harmonische Balance auf den Punkt:

Aroma: Süß und torfig mit medizinischen Noten von Manuka-Honig, Mullbinden, antiseptischer Lotion und intensivem Nelkenaroma, aber auch Noten von Räucherspeck. Ein unverwechselbarer Charakter von Leder, Jod und Kiefernteer.

Geschmack: Süß und aromatisch, mit reichhaltigen Noten von Wachs und Möbelpolitur, gefolgt von Melassetoffee, Ahornsirup, dunkler Bitterschokolade, kombiniert mit Bleistiftspänen, Kiefernnadeln und nach Zedern duftenden Holznoten.

Nachklang: Der lange Nachklang ist süß und würzig, mit Kastanienhonig und anhaltenden antiseptischen Aromen.

„Wir freuen uns sehr, unseren einzigartigen Sherry Oak Finish präsentieren zu können. Er verbindet den unverwechselbaren Geschmack unseres legendären Laphroaig 10 Year Old mit den süßen Noten des Oloroso-Sherry-Fasses. Die perfekte Ergänzung jeder Whisky-Sammlung und eine exzellente Erweiterung unseres Laphroaig-Sortiments.“ MASTER DISTILLER JOHN CAMPBELL

John Campbell, Distillery Manager Laphroaig

Und hier sind die Gewinner der 3 Flaschen des neuen Laphroaig 10 Jahre Sherry Oak Finish:

Wir gratulieren ganz herzlich:

Volker Pfeiffer aus 66292 Riegelsberg

Tobias Eder aus A-4040 Linz

Marc Reese aus 37085 Göttingen

Die Gewinne werden durch unseren Partner Beam Suntory Deutschland versendet und sollten in den nächsten Tagen in die Post gehen. Unsere herzlichsten Glückwünsche.

Und wissen Sie was? Weil das Verlosen so viel Spaß wie das Gewinnen macht, machen wir natürlich mit unseren Gewinnspielen weiter. Und zwar gleich heute. Schauen Sie einfach wieder vorbei – wir freuen uns, Ihnen noch am Vormittag das nächste Gewinnspiel präsentieren zu dürfen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team