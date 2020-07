Jameson’s Midleton Distillery in Cork ab heute wieder für Besucher geöffnet

Im Moment ist es ja einfacher für Kontinentaleuropäer, nach Irland zu reisen als nach Schottland. Falls man in nächster Zeit so eine Reise geplant hat ist es gut zu wissen, dass nach der Teeling Distillery in Dublin eine weitere Hauptattraktion des Whiskeytourismus wieder zugänglich ist: Wie Echo Live aus Irland berichtet, sperrt die Jameson Distillery in Midleton im County Cork mit dem heutigen Tag wieder für Besucher auf.

Natürlich ist dort, so wie in anderen Brennereien, die schon wieder für den Publikumsverkehr geöffnet haben, ein strenges Hygieneregiment eingeführt, um Belegschaft und Besucher weitestgehend schützen zu können. Allerdings muss man die Touren zuvor online buchen, damit der Zustrom an Besuchern besser planbar wird.

Die Brennerei in Midleton hat bislang über 150.000 Besucher jährlich empfangen, war aber die letzten Monate wegen Covid-19 gesperrt.