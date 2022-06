Jim Beam setzt globale Always Welcome Kampagne mit vielseitigen und erfrischenden Events fort!

Jim Beam bringt seine „Always Welcome„-Kampagne in diesem Sommer sozusagen „auf den Boden“ oder besser gesagt: auf die Bühne. Mit einer Vielzahl an Events will man das Miteinander in den Mittelpunkt stellen und Menschen zusammenbringen. Wie und warum, das können Sie untenstehend erfahren:

Jim Beam setzt globale Always Welcome Kampagne fort und heißt Musikfans in diesem Sommer zu vielseitigen und erfrischenden Events willkommen!

In Zeiten, in denen das Miteinander, offener Austausch und emotionale Verbundenheit wichtiger sind denn je, bietet Jim Beam mit musikalischen Events unterschiedlicher Künstler eine einzigartige Bühne für gemeinsame Erlebnisse und unbeschwerte Momente.

Frankfurt am Main, Juni 2022. Jim Beam „Always Welcome“ ist das klare Bekenntnis zu einem offenen und inspirierenden „Welcoming Spirit“. Jeder soll das Gefühl haben dazuzugehören – auch und gerade in Situationen, in denen man es am wenigsten erwartet. Dieser Wert ist tief im Unternehmen, der weltweiten Nr. 1 unter den Bourbon Whiskeys, verwurzelt und geht bereits auf Master Distiller Fred Noe mit seinem berühmten Motto

„Come as a friend, leave as family“ zurück: Egal, wo du herkommst und egal, wen du triffst. Hier bist du willkommen.

Im Sommer 2022 wird dieses besondere Lebensgefühl mit den Jim Beam Welcome Sessions für alle erlebbar: Einzigartige Musikevents und emotionale Live-Konzerte zelebrieren den erfrischenden Spirit von Vielfalt und den entspannten, offenen Austausch unterschiedlichster Menschen. Denn kaum etwas schafft eine intensivere Verbundenheit als gute Musik in Kombination mit einem kühlen Drink in guter Gesellschaft.

„Jim Beam bringt seit Jahrhunderten Menschen zusammen. Wir möchten die verbindende und inspirierende Wirkung von Musik – in ihren unterschiedlichen Facetten – stärker nutzen. Mit der Weiterentwicklung der Jim Beam Welcome Sessions verfolgen wir genau dieses Versprechen – und der Spirit hinter „Always Welcome“ wird erlebbar: Wir schaffen eine Plattform für einzigartige Momente, die jeden willkommen heißen und noch enger miteinander verbinden“, so Sabrina Ratschnig, Marketing Managerin Lifestyle Brands Beam Suntory Deutschland.

In Deutschland wird der Welcoming Spirit in diesem Sommer gleich mehrfach erlebbar

Die Jim Beam Welcome Sessions finden ab August 2022 in drei entspannten Locations in Hamburg, Berlin und Köln statt. Gemeinsam mit Top-Künstlern aus den Genres Elektro, Hip-Hop sowie Pop zelebriert Jim Beam unter freiem Himmel und in lockerer Lounge-Atmosphäre den erfrischenden Jim Beam Welcoming Spirit. Besonders durch die verschiedenen Genres möchte Jim Beam die verbindende Kraft von Musik in den Fokus rücken und einmalige Live-Erlebnisse schaffen.

Jeder ist willkommen: Jim Beam feiert den Festivalsommer mit großem Angebot auf dem Jim Beam Home Spot Neben den individuellen Welcome Sessions heißt Jim Beam Musikfans auf nationalen Festivals wie Rock am Ring, DEICHBRAND und Southside willkommen. Bereits kommendes Wochenende startet die Saison auf dem Rock am Ring. Begeisterte Musik- und Bourbon Whiskey-Fans können am Festivalstand – dem Jim Beam Home Spot – in entspannter Atmosphäre das Zusammenkommen feiern oder auf der Jim Beam LipSync-Stage performen.

Zudem ist jeder eingeladen, die erfrischend-vielfältigen Drinks von Jim Beam auszuprobieren und zu genießen: Im Angebot sind beliebte Klassiker wie Jim Beam & Cola und Jim Beam & Ice Tea sowie Neuigkeiten wie Jim Beam Bourbon Sprizz. Bei 3 % Alkoholgehalt bietet Jim Beam Bourbon Sprizz ein ganz besonderes Geschmackserlebnis

durch die erfrischende Kombination aus Bourbon Whiskey, Fruchtnote und dem gewissen Sprizz. Die Range besteht derzeit aus drei Produkten, Red Summer Berries, Sunny Peach sowie Juicy Apple, und wird als Dose angeboten. Ganz egal, welchen Drink man bevorzugt, von welchem Konzert man kommt und wer der musikalische Lieblings-Act ist, bei Jim Beam ist jeder „Always Welcome“.

Jim Beam startet internationale Partnerschaft mit Muse

Auch international stellt Jim Beam den Geist der Gemeinschaft und Verbundenheit in den Mittelpunkt – Musikfans und deren Lieblingskünstler können endlich wieder zusammentreffen und feiern. Highlight der globalen Welcome Sessions ist die Partnerschaft mit der weltberühmten Rockband Muse. Diese besondere und aufmerksamkeitsstarke Kooperation bietet verschiedene Live-Erlebnisse während der Festivaltour der Band.

Soeben gestartet mit einem Konzert im legendären Cavern Club in Exeter, England – der Location, welche die Rockband erstmals vor vielen Jahren zu einem Gig willkommen hieß – gipfelt die Tour in einer außergewöhnlichen Welcome Session: vor Ort in der Jim Beam Distillery in Clermont, Kentucky.

Jim Beam featuring Muse: Exklusive Content-Serie mit bisher nie erzählten Stories

Über den Sommer hinweg wird Muse von Jim Beam auf ihrer Festivaltour durch Europa begleitet. Das exklusive Bildmaterial mit einzigartigen Fanmomenten, musikalischen Highlights sowie bisher nie erzählten Stories aus der Karriere der Band wird in einer mehrteiligen Content-Serie festgehalten, die auf dem offiziellen Jim Beam YouTube-Kanal veröffentlicht wird.

Weitere Informationen unter: www.alwayswelcome.de