The Caskhound präsentiert sein 2. Bottling 2022: drei Single Malts und ein Single Grain mit Vielfalt & Tiefe

Vier neue Whiskys vom unabhängigen Abfüller The Caskhound aus der Castle of Scotland Reihe sind ab sofort im gut sortierten Fachhandel erhältlich – Single Malt Whiskys aus Benrinnes, Glen Elgin und Teaninich und ein Single Grain aus Invergordon.

Alles über die vier Neuen hier in der Presseinfo, die uns Tilo Schnabel zukommen hat lassen:

THE CASKHOUND präsentiert sein 2. Bottling 2022: Ein fabelhaftes Single Malt-Quartett mit Vielfalt & Tiefe

Tilo Schnabel, unabhängiger deutscher Abfüller (THE CASKHOUND, EXQUISITE CASKS, THE LIQUID MADNESS) führt uns mit dem zweiten Bottling des Jahres von der Ostküste der nördlichen Highlands bis ins Herz der Speyside Region. Die vier neuen Single Cask-Abfüllungen präsentieren gekonnt die Bandbreite schottischer Destillationskunst …

„Some like it Scot!“

Bei diesem spannendem Whiskymatch „Highland Underdogs vs. Speyside Classics vs.“ gibt es tatsächlich einen Gewinner: der geneigte Whiskyfreund, der sich diese Abfüllungen ins Glas holt!

Vom vielschichtigen Bourbon Cask Speysider bis zur aromatischen Breitseite eines Highland Single Grains mit Finish im französischem Chateau Ausone Rotweinfass: das aromatische Quartet aus der limiterten Reihe „Castles of Scotland“ spielt bravourös mit den Erwartungen und zeigt, dass jenseits so mancher Hype-Destille das wahre Whiskyherz Schottlands schlägt. Die vier Abfüllungen aus Glen Elgin, Benrinnes, Invergordon und Teaninich bieten Whiskykennern wie Neulingen spannende Perspektiven – unprätentiöser und ehrlicher Whiskygenuß, gänzlich ohne legendäre Namen und jenseits des Bottleflipper-Wahns …

Dabei bestätigt sich Tilo Schnabels legendärer Spürsinn bei der Auswahl guter Fässer wieder einmal – ebenso wie sein Credo, seinen Kunden erschwingliche und hypebefreite Trinkwhiskys ohne Allüren, aber mit viel Herz und Geschmack bieten zu wollen. Und wie vom CASKHOUND gewohnt, kommen die Malts in natürlicher Fassstärke ungefärbt & nicht kühlfiltriert in die Flasche.

Auf diese vier Tropfen können Sie sich freuen:

THE CASKHOUND (Castles of Scotland-Reihe):

Invergordon Highland Single Grain Scotch Whisky, 15 Jahre alt (2007/2022), 56,8 % ABV,

Bourbon Cask Matured + Finish im First Fill Chateau Ausone Wine Barrique (22 Monate),

Auflage 323 Flaschen (0,5 l) à 56,90 Euro (UVP)

Die Produktion dieser nördlichsten Graindestille Schottlands landet zwar größtenteils in der Blend Industrie, aber auch Einzelfassabfüllungen von INVERGORDON gehören seit jeher zum festen Repertoire vieler Indie Bottler. Galten lange Zeit nur wesentlich ältere Grains als einem Single Malt ebenbürtig, hat sich mit der „Grain Renaissance“ der letzten Zeit das Verständnis für die Qualität und das Potential von Grain Whisky stark verändert. Das mittlerweile auch jüngere Single Grains von INVERGORDON glänzen können, beweist unsere 15-jährige Abfüllung. Typische Noten von Rumrosinen, Mango, Vanille & Kokos treffen hier auf die fruchtig-würzige Aromenvielfalt des Rotwein Barriques, abgerundet von samtiger Schokolade, Ingwer und Zimt.

THE CASKHOUND (Castles of Scotland-Reihe):

Teaninich Highland Single Malt Scotch Whisky, 11 Jahre alt (2011/2022), 56,3 % ABV,

Refill Bourbon Cask Matured + Finish im First Fill Ruby Port Barrique (9 Monate),

Auflage 309 Flaschen (0,5 l) à 56,90 Euro (UVP))

TEANINICH unweit von Inverness teilt das Schicksal vieler seiner Schwesterdestillen aus der großen Diageo-Familie: ein scheues Arbeitspferd mit einem soliden Malt, aber stets unauffällig und nicht sexy genug für die A-Riege der Whiskywelt. Dabei weiß der Highlander mit seiner duftenden Grasigkeit, die u. a. an japanischen Grüntee erinnert, ausgeprägten Öligkeit und den markanten Malznoten genug zu bestechen, um als einer der Leading Malts in Blends wie Johnny Walker zu gelten. Das 9-monatige Finish im Ruby Port bescherte unserem klassischem Bourbon Cask TEANINICH einen Schwung aufregender Aromen wie in weiße Schokolade getauchte rote Früchte, Marzipan und geröstete Kokosnuss …

THE CASKHOUND (Castles of Scotland-Reihe):

Glen Elgin Speyside Single Malt Scotch Whisky, 11 Jahre alt (2011/2022), 56,7 % ABV,

Refill Bourbon Cask Matured + Finish im First Fill Sauternes Wine Barrique (9 Monate),

Auflage 337 Flaschen (0,5 l) à 56,90 Euro (UVP)

Eine üppige Fruchtigkeit ist der Schlüssel zum Charakter von GLEN ELGIN. Erreicht durch eine klare Würze, eine lange Gärung und eine langsame Destillation in den sechs Pot Stills, verleiht sie dem Single Malt sein Gewicht und enorme Komplexität. Kein Wunder, dass dieser Whisky von jeher ein beliebter Bestandteil vieler klassischer Blends ist. Die Aromenvielfalt dieses ‚Hidden Gem‘ unter den Speyside Malts wird bei unserer 11-jährigen Abfüllung durch die 9-monatige Nachreifung in ehemaligen Sauternes Barrique abgerundet: Zitrusfrüchte, Vanillekipferl & florale Noten steigen in die Nase, gefolgt von verführerischen Aromen reifer Aprikose, Honigsüße, Gebäck, Gewürzen und gebrannten Mandeln, die den Gaumen umschmeicheln.

THE CASKHOUND (Castles of Scotland-Reihe):

Benrinnes Speyside Single Malt Scotch Whisky, 11 Jahre alt (2011/2022), 53,8 % ABV,

Refill Bourbon Cask Matured + Finish im First Fill Ex-Bourbon Barrel (9 Monate),

Auflage 362 Flaschen (0,5 l) à 56,90 Euro (UVP)

BENRINNES, liegt an den unteren Hängen des gleichnamigen Berges im Herzen der Speyside. Häufig nur ‚The Ben‘ genannt, gehört sie zur Reihe faszinierender Brennereien, die zwar einen sehr individuellen Whisky herstellen, der es aber allein aufgrund der hohen Nachfrage von Blendern nie in die vorderste Reihe der Whiskyliga geschafft hat. Potential dafür bietet der Klassiker aus der Speyside Malt aber allemal … Was diesen 11-jährigen BENRINNES aus dem Ex-Bourbon Cask auszeichnet? Intensive Süße, viel Karamell, Toffee Apples und eine Wagenladung Gewürze laden Sie zum Entdecken ein!

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.