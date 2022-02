John Crabbie & Co bringt ersten seit 100 Jahren in Edinburgh produzierten Single Malt – in Miniauflage

Er wird es wohl nicht in Regale außerhalb von Schottland schaffen, aber seine reine Existenz ist eine Meldung wert: John Crabbie & Co hat einen Single Malt auf den Markt gebracht, der nach eigenen Angaben der erste ist, der in Edinburgh seit 100 Jahren destilliert wurde – und zwar insgesamt 234 Flaschen davon.

Er stammt aus der Hand von Halewoods Master Blenderin Kirstie McCallum, und aus einer Mikrodestillerie, die seitdem sie den Whisky brannte, auch schon wieder Geschichte ist: die Chain Pier Distillery in Granton.

Der Chain Pier Single Malt kommt aus dieser eingemotteten Mikrobrennerei, die von Halewood Artisanal Spirits aufgebaut wurde, um Produktionstechniken zu erproben, während man die neue Brennerei in Leith baute. Chain Pier Distillery arbeitete nur ein Jahr lang, von 2018 bis 2019, und in diesem Jahr wurden aus der 500 Liter Potstill insgesamt 39 Fässer befüllt. Unsere im Artikel aus 2018 geäußerte Vermutung, dass man dort den Whisky neben dem Gin nur deswegen produzierte, um als Erster einen Edinburgh Whisky auf den Markt bringen zu können, scheint sich also bewahrheitet zu haben…

Die 234 Flaschen Chain Pier Single Malt stammen aus stark ausgebrannten Virgin Oak Fässern und sind mit 57% vol. abgefüllt worden. Sie werden 65 Pfund kosten, und der Geschmack wird wie folgt beschrieben:

„Leicht und fruchtig in der Nase mit Noten von Beeren, Waldfrüchten und Ingwer am Gaumen, mit einem langen, süßen und würzigen Finish“

Es wird wohl nicht der einzige Whisky aus dieser Lost Microdistillery sein, den John Crabbie & Co veröffentlichen wird. Aus der Hauptbrennerei, der Bonnington Distillery in Leigh, wird man wohl 2023 den ersten Whisky erwarten können, denn die ersten Fässer dort wurden 2020 befüllt. Die Bonnington Distillery hat einen Ausstoß von 500.000 Litern Alkohol pro Jahr.

Ein Bild der neuen Abfüllung gibt es noch nicht, wir werden es, so es erscheint, hier nachreichen. Wir behelfen uns mit einem Bild des ersten Fasses, das 2018 in der Chain Pier Distillery abgefüllt wurde.