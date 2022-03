Neu: Crabbie 22 yo Orkney Single Malt Whisky

Auch wenn John Crabbie &b Co. in diesem Jahr den ersten Single Malt ihrer Micro-Destillerie auf den Markt brachten, setzen sie ihre Serie mit Abfüllungen von Whiskys aus anderen Brennereien weiter fort. In dieser Woche erschien der Crabbie 22 yo Orkney Single Malt Whisky, ein auf 232 Flaschen limitiertes Bottling. Lange 21 Jahre reifte der rauchig-totfige Single Malt aus einer nicht näher benannten Destillerie von den Orkneys. Danach kam er in einem Palo Cortado Sherry-Fass, welches auch sechs Monate im warehouse von Crabbie im Hafen von Leith in Edinburgh lagerte.

Crabbie 22 yo Orkney Single Malt ist mit 47,5 % abgefüllt, nicht kältefiltriert und mit natürlicher Farbe. Seine unverbindliche Preisempfehlung liegt bei £175 (in etwa 210 €), erhältlich ist er ausschließlich bei zwei britischen Online-Händler, wie wir bei Scottish Field lesen.