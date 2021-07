Laphroaig Cáirdeas PX Cask Strength 2021 ab sofort online erhältlich

Es ist soweit: Ab sofort ist der Laphroaig Cáirdeas PX Cask Strength 2021 um 95,90 € incl. Steuern online bei Laphroaig bestellbar. Man muss natürlich bei den Friends of Laphroaig sein, um ihn ordern zu können, aber wer es noch nicht ist, ist in wenigen Minuten angemeldet.

Hier nochmals die Infos von der Webseite zur diesjährigen Abfüllung:

Jedes Jahr kreiert unser Destillerie Manager, John Campbell, einen Malt in limitierter Auflage, um die Freunde von Laphroaig und die Freundschaft („Càirdeas“ auf Gälisch) im Allgemeinen zu feiern. Der 2021 Càirdeas ist dreifach gereift – anfangs in ex-Bourbonfässern aus amerikanischer Eiche, gefolgt von einer Lagerung in Quarter Casks und zu guter Letzt in Hogsheads aus europäischer Eiche, in denen vorher Pedro-Ximénez-Sherry lagerte. Durch den besonderen Reifungsprozess erhält der 2021 Càirdeas einen einzigartigen, ausdrucksstarken Charakter: