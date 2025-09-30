Living Souls eröffnet Drummygar Distillery

Das Team des unabhängigen Abfüllers Living Souls (wir stellten Ihnen den jungen Indie-Bottler hier vor) hat die Drummygar Distillery in der Nähe von Arbroath eröffnet. Die Brennerei hat bereits im August ihre Produktion aufgenommen, und verbindet sehr traditionelle Methoden der Landwirtschaft mit der modernen Handwerkskunst der Whisky-Herstellung. So baut Drummygar Distillery ihre eigene traditionelle Chevallier-Gerste an. Sie war im 19. Jahrhundert die dominierende Sorte in der britischen Whiskyproduktion und soll einen „vollen, malzigen Charakter“ haben. In den landwirtschaftlichen Arbeiten setzt die Brennerei Kaltblutpferde der Rasse Clydesdale ein.

Die Drummygar Distillery wird geleitet von John Torrance. Er verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Destillation für Unternehmen wie Diageo, Douglas Laing und auch bei Living Souls. Operations director und head distiller ist Zak Shenfield, der zuvor bei der Strathearn Distillery und BrewDog tätig war.

Zak Shenfield

John Torrance über die Drummygar Distillery:

“At Drummygar, our watchwords are patience, quality and tradition. The last thing we want to do is rush things and compromise the quality of the spirit.” “Using Chevallier barley and Clydesdales isn’t a gimmick; we’re keen to honour the rich tradition of whisky production while cultivating a recognisable style that shines through in every vintage.”

Die Drummygar Distillery verfügt über einen traditionellen manuellen Maischbottich, drei 1000-Liter kupferne Alembic Stills und vier 2000-Liter-Gärtanks, und soll im ersten Jahr 30.000 Liter reinen Alkohol produzieren. Im Fasslager finden sich hauptsächlich first-fill Bourbon casks, ergänzt durch Sherry- und Wein- und spezielle Sorten, die nicht näher beschrieben sind. Die ersten Whiskys der Brennerei können wir in acht bis zwölf Jahren erwartet.