Personelle Veränderungen bei Pernod Ricard Deutschland – Mario Richterzhagen übernimmt die Position als Human Ressources Director für die Westeuropa-Abteilung von Pernod Ricard – und Christin Kohnke avanciert zum Resources Vice President bei Pernod Ricard Global Travel Retail. Die Redaktion gratuliert den beiden ganz herzlich zu ihren Karriereschritten.

Hier die Pressemitteilung, die wir von Pernod Ricard Deutschland dazu erhalten haben:

Mario Richertzhagen wird HR Director Pernod Ricard Western Europe Entity

Mario Richertzhagen wird als HR Director Teil des Management Teams

Christin Kohnke übernimmt Position als Human Resources Vice President bei Pernod Ricard Global Travel Retail

Mario Richertzhagen, aktuell Talent & Development Manager Pernod Ricard Western Europe Entity, übernimmt zum 1. April 2023 die Position des HR Director Western Europe Entity beim Premium-Spirituosenanbieter. Christin Kohnke, bisher in dieser Position tätig, wechselt zu Pernod Ricard Global Travel Retail in London als HR Vice President.

In seiner Funktion berichtet Mario Richertzhagen an Julien Hemard, Managing Director Western Europe Entity. Als HR Director ist er für die Entwicklung und Umsetzung der HR-Strategie zur Unterstützung der Geschäftsziele verantwortlich. Sein Schwerpunkt wird auf Kultur-, Talent- und Transformationsprojekten liegen, die es Pernod Ricard Western Europe ermöglichen, ein „Employer of Choice“ zu werden. Mario Richertzhagen bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Talent Management, Learning & Development und People Management mit. Vor seinem Wechsel zu Pernod Ricard war er als Talent Acquisition & Development Manager bei der Nespresso Deutschland GmbH tätig.

Julien Hemard, Managing Director Western Europe Entity:

„Mit Mario haben wir einen Nachfolger gefunden, der das Unternehmen kennt und der unsere Vision als Créateurs de Convivialité im Herzen trägt. Ich bin mir sicher, dass er mit seinen innovativen Impulsen das Management Board bereichert. Natürlich möchte ich mich auch bei Christin bedanken, die durch ihr passioniertes Management Projekte wie „Smart Working“ und „Diversity & Inclusion“ entscheidend vorangetrieben hat. Ein herzliches Dankeschön an sie und ich wünsche ihr für ihre neue Rolle alles Gute.“

Mario Richertzhagen:

„Ich freue mich sehr darauf, mit meinem Team die HR-Strategie für Pernod Ricard Western Europe weiterzuentwickeln. Es liegen spannende Aufgaben und Herausforderungen vor uns, die wir gemeinsam angehen werden. Meinem Motto „Learn a new thing everyday” bleibe ich dabei weiterhin treu.“

Bio: Mario Richertzhagen

Mario Richertzhagen, der neue HR Director von Pernod Ricard Western Europe, ist seit Januar 2021 als Talent & Development Manager bei Pernod Ricard Deutschland beschäftigt. Er startete seine Karriere 2005 als Niederlassungsleiter eines mittelständischen Personaldienstleisters, bevor er 2009 als Personalreferent zur SMA Solar Technology AG wechselte. Vor seinem Wechsel zu Pernod Ricard, hatte er von 2013 bis 2020 verschiedene Positionen innerhalb der Nespresso Deutschland GmbH inne. Mario Richertzhagen hat einen Abschluss als Diplom-Pädagoge und ist zertifizierter Business-Coach.