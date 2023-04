Neu bei Kirsch Import: Exklusivabfüllungen von Berry Bros. & Rudd und The Peat Monster Cask Strength

In dieser Woche finden sich in den News von Kirsch Import zum einen zwei Exklusivabfüllungen von Berry Bros. & Rudd, die jeweils in Weinfässern reiften. Zum anderen feiert Compass Box den 20sten Geburtstag seine Torfmonster, zu diesem jubiläum erscheint eine Limited Edtion dieses Blended Mals in Fassstärke.

Hier alle weiteren Infos, die wir von Kirsch Import erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Singles aus (Süß-)Weinfässern: Exklusivabfüllungen von Berry Bros. & Rudd

Schmuggler während der Prohibition mit Spirituosen versorgen, Napoleon III. im Keller verstecken, den Dichter Lord Byron auf der großen Kaffeewaage wiegen: Bereits 1698 gegründet, blickt Berry Bros. & Rudd auf eine erstaunliche Firmengeschichte zurück. Die Londoner Institution steht für mehr als 300 Jahre Expertise auf dem Gebiet der Premium-Spirituosen und ist Lieferant des britischen Königshauses.

Kirsch-Kunden führt der unabhängige Abfüller jetzt in Speyside und Highlands. Das historische Städtchen Elgin ist Heimat einer Vielzahl an Whisky-Brennereien – u.a. von Glenlossie. Deren weiche, geschmeidige Malts ergänzen zumeist feine Blends. Nicht so der Glenlossie 2009/2022. Die Exklusivabfüllung reifte vollständig im First Fill Red Wine Barrique und steht beispielhaft für die Kraft eines guten Eichenfasses.

Vom „Tor zu den Highlands“ kommt der Blair Athol 2010/2023 zu Genießern nach Deutschland. Der als voluminös gefeierte Single Malt erhielt ein Finish im Sauternes Hogshead und entfaltet bei 54,4% vol. Cask Strength weiche, süße Fruchtaromen, Vanille und Marzipan.

Glenlossie 2009/2022

Berry Bros. & Rudd Speyside Single Malt Scotch Whisky

Dest. 2009

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Red Wine Barrique

Fass-Nr. 4840

271 Flaschen

56,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Blair Athol 2010/2023

Berry Bros. & Rudd Highland Single Malt Scotch Whisky

Dest. 2010

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Sauternes Hogshead (Finish)

Fass-Nr. 303318

298 Flaschen

54,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Peat-Party: Limitierter Jubiläums-Blend von Compass Box

Im Jahr 2000 arbeitete John Glaser für eine große britische Brennerei, als er feststellte: In der Welt des schottischen Whiskys schlummert riesiges Potenzial – abseits von „so haben wir das schon immer gemacht“. Also beschloss der in London lebende US-Amerikaner, Scotch Whisky neu zu entdecken und die Freuden des Lebenswassers mehr Menschen zugänglich zu machen. Das Mittel? Blends und Blended Malts der Luxus-Klasse.

Nur drei Jahre später brachte Compass Box (damals exklusiv für den Park Avenue Liquor Shop in New York) eine seiner bis heute beliebtesten Abfüllungen zu Genießern: The Peat Monster. Zum 20-jährigen Jubiläum ist das torfige Kraftpaket für kurze Zeit in Fassstärke verfügbar.

The Peat Monster Cask Strength vereint gefeierte Malt Whiskys der Brennereien Caol Ila und „Williamson“ von der Südküste Islays. Die besondere Verbindung zu den USA betont Compass Box zudem mit einem Teil-Finish in Custom Virgin American Oak Barrels aus Missouri, die man für kurze Zeit mit Grain Spirit impfte. Ergebnis: kräftige Vanille- und Zimtnoten mit rußigem Grill-Rauch, Seetang, Salz und Zitrusnoten.

The Peat Monster – Cask Strength Limited Edition

Compass Box Blended Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland

Zusammensetzung: Caol Ila Islay Single Malt (63,9%), „Williamson“ Islay Single Malt (35%), Highland Malt Blend (1,1%)

Fasstyp: Refill Hogsheads, Refill Bourbon Barrels, Refill Sherry Puncheons, Custom French Oak Casks, Custom Virgin American Oak Barrels (Teil-Finish)

9.126 Flaschen (weltweit)

56,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt