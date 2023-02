Neu bei Kirsch Import: Neue „shenanigans“ von West Cork – Whiskey aus der größten Brennerei in irischer Hand

Der St. Patrick’s Day am 17. März wirft überall seine Schatten voraus – und so versuchen Importeure und Handel, deutschen Whiskyfreunden ausreichend Abwechslung mit irischen Whiskeys zu bieten. Kirsch Import hat dazu sogar recht Neues im Portfolio: den West Cork Pot Still 5yo und den West Cork Single Malt 7yo. Beide dürfen wir Ihnen hier mit den Worten des Importeurs vorstellen:

Neue „shenanigans“ von West Cork: Whiskey aus der größten Brennerei in irischer Hand

Den Großteil des Equipments baute das Team der 2003 gegründeten West Cork Distillers einst selbst. Heute arbeitet die südlichste Whiskeybrennerei Irlands mit acht Pot Stills, verwaltet rund 55.000 Fässer in sieben Warehouses und verkauft ihre Produkte in über 70 Länder. Ein beachtlicher Erfolg. Er baut auf die Vision der drei Gründer-Freunde: Whiskeys höchster Qualität zu attraktiven Preisen herstellen und dabei nachhaltige Arbeitsplätze in einer der abgelegensten und zugleich schönsten Regionen Irlands schaffen.



West Cork ist die größte, vollständig in irischem Besitz liegende Destillerie des Landes. Für die Whiskeys verwendet das unabhängige Team ausschließlich frisches Quellwasser sowie 100 Prozent Getreide aus irischem Anbau. Typisch für den milden Whiskeystil der Insel, sind alle Abfüllungen der West Cork Distillers dreifach destilliert.

Ende des Jahres präsentierte West Cork zudem zwei Produktneuheiten mit Age Statement. Der West Cork Pot Still 5 y.o. zeigt Noten von Heu, frisch geschnittenem Gras, Karamell und Birne mit Untertönen von Pflaume und Trockenfrüchten. Außergewöhnlich: Der Single Pot Still Irish Whiskey besitzt mit einem Verhältnis von 66:33 zwischen gemälzter und ungemälzter Gerste einen hohen Malt-Anteil.



Der West Cork Single Malt 7 y.o. verbrachte zunächst 4 Jahre in Oloroso Sherry Casks der Bodega Tolerina Rodriguez aus dem malerischen Cadiz, bevor er in Bourbonfässern vollendet wurde. Bei idealer Trinkstärke entfaltet er ein angenehmes Profil mit Malz, Tanninen, grünen Früchten und Zitrusfrüchten, das mit roten Beeren nachklingt.

West Cork Pot Still 5 y.o.

Triple Distilled Irish Whiskey

5 Jahre

Herkunft: Irland

Fasstyp: First Fill Bourbon Casks

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Noten von Heu und frisch gemähtem Gras, mit Karamell und der Süße von Birnen vor dem Hintergrund von Trockenpflaumen.

Gaumen: Schichten von Gerste und Malz, Vanille und schwarzem Pfeffer.

Nachklang: Zuckerwatte.



West Cork Single Malt 7 y.o.

Triple Distilled Irish Whiskey

7 Jahre

Herkunft: Irland

Fasstyp: Oloroso Sherry Casks, First Fill Bourbon Casks (Finish)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Noten von grünen Früchten, Marzipan und roten Beeren.

Gaumen: Angenehme Anklänge von Malz, Tannine, grüne Früchte, leichte Würze und Zitrusnoten.

Nachklang: Lang, mit Malz und Beeren.