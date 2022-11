Neu bei Kirsch Import: The GlenAllachie, Edradour und Highlights von Berry Bros. & Rudd

Die Neuvorstellungen von Kirsch Import sehen in dieser Woche wie folgt aus: Neben dem Batch Nummer 8 des zehmjährigen The GlenAllachie in Fassatärke und den Single Casks von Edradour aus (Süß)-Weinfässern gibt es noch mit Staoisha, Ruadh Mhor und Ledaig peated Single Casks und mit Benrinnes, GlenAllachie und Macduff unpeated Single Casks von Berry Bros. & Rudd, bottled exclusively for Kirsch Import.

Hier alle Details und Infos, die wir erhalten haben:

Fassstark und verlockend: Ein neues Batch The GlenAllachie 10 y.o. Cask Strength

Mit einer Expertise, die ein halbes Jahrhundert umfasst, verwaltet Billy Walker über 50.000 Fässer. Für Barriques, Hogsheads, Puncheons und Co. stand The GlenAllachie Distillery allein im vergangenen Jahr ein beträchtliches Budget von 1 Million Pfund zur Verfügung. Eines der stolzen Ergebnisse ihres Investments? Der GlenAllachie 10 y.o. Cask Strength.

Das neue Batch 8 setzt nach wiederholter Auszeichnung des Speyside Single Malts – Batch 4 wurde etwa zum World’s Best Single Malt bei den World Whiskies Awards 2021 gekürt – die Erfolgsgeschichte der Abfüllung fort. Durch die Kombination von Pedro Ximénez und Oloroso Sherry Puncheons mit Rioja-Barriquefässern sowie einer kleinen Menge Virgin Oak Casks erreicht Billy Walker die gefeierte Balance aus Trockenfrüchten, Gewürzen, dunkler Schokolade und der typischen GlenAllachie-Süße.

The GlenAllachie 10 y.o. Cask Strength – Batch 8

Speyside Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Pedro Ximénez & Oloroso Sherry Puncheons, Rioja Barriques, Virgin Oak Casks

57,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Natürlich schön: Edradour Single Casks aus (Süß-)Weinfässern

Edradour steht nicht erst seit Übernahme durch Andrew Symington 2002 in der Beliebtheitsskala von Single-Malt-Fans ziemlich weit oben. Die unverfälschten Whiskys der in den Highlands östlich von Pitlochry gelegenen Brennerei entstehen teilweise noch mit Original-Equipment aus dem 19. Jahrhundert. Für seine unbestreitbar hohe Qualität liefert „Scotland’s Little Gem“ immer wieder Belege – etwa in Form von Single Casks.

Mit zwei neuen Abfüllungen aus französischen (Süß-)Weinfässern startet Edradour in die Geschenkesaison. Der Edradour 14 y.o. – Sauternes Cask sicherte sich dabei frische und spritzige Fruchtnoten aus einem mit dem Dessertwein vorbelegten Eichenfass. Das Fass für den dunklen Edradour 16 y.o. – Côtes de Provence Cask stammt dagegen aus einem der ältesten Weinanbaugebiete Frankreichs.

Edradour 14 y.o. – Sauternes Cask

Highland Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre

Dest. 26/06/2008

Abgef. 13/07/2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Sauternes Cask

Fassnr. 169

210 Flaschen

58,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour 16 y.o. – Côtes de Provence Cask

Highland Single Malt Scotch Whisky

16 Jahre

Dest. 11/04/2006

Abgef. 14/07/2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Côtes de Provence Cask

Fassnr. 174

280 Flaschen

56,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Highlights von Berry Bros. & Rudd: Exklusiver Single Cask Whisky

Das Gebäude in der Nummer 3 St. James‘s Street, London, ist eine Institution. Hinter der dunklen Fassade mit den fünf hohen Rundbogenfenstern residiert Großbritanniens ältester Spirituosen- und Weinfachhändler – seit 1698. Hoflieferant Berry Bros. & Rudd kann auf eine erstaunliche Firmengeschichte zurückblicken. Und: Auf eine über drei Jahrhunderte gereifte Expertise auf dem Gebiet der Premium-Spirituosen.

Exklusiv für unsere Kunden haben wir sieben von Berry Bros. & Rudd unabhängig abgefüllte Single Casks gesichert. Der Staoisha 2013/2022 ist ein typischer Vertreter der Kult gewordenen, stark torfrauchigen Islay-Whiskys. Kräftige Rauchzeichen aus den Highlands sendet der Ruadh Mhor (Glenturret) 2010/2022. Aus dem rauchigen Zweig der Tobermory Distillery auf der Isle of Mull stammt der Ledaig (Tobermory) 2009/2022 mit Noten von geräuchertem Schinken, Seegras und Torf.

Staoisha 2013/2022 – Peated

Berry Bros. & Rudd Islay Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import, Germany

Dest. 2013

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Hogshead

Fassnr. 10516

343 Flaschen

56,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Ruadh Mhor (Glenturret) 2010/2022 – Peated

Berry Bros. & Rudd Highland Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import, Germany

Dest. 2010

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Hogshead

Fassnr. 70

359 Flaschen

58,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Ledaig (Tobermory) 2009/2022 – Peated

Berry Bros. & Rudd Island Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import, Germany

Dest. 2009

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: Hogshead

Fassnr. 700326

97 Flaschen

56,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Den schweren, fleischigen Benrinnes 2009/2022 veredelte Berry Bros. & Rudd zwölf Monate lang im italienischen Süßweinfass. Der bernsteinfarbene GlenAllachie 2008/2022 fühlt sich im Sherry Butt wohl – ebenso der herrlich komplexe Macduff Distillery 2003/2022 aus der 1960 erbauten Highland-Brennerei.

Benrinnes 2009/2022

Berry Bros. & Rudd Speyside Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import, Germany

Dest. 2009

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Hogshead, Vin Santo Barrel (Finish)

Fassnr. 310117

286 Flaschen

54,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

GlenAllachie 2008/2022

Berry Bros. & Rudd Speyside Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import, Germany

Dest. 2008

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Sherry Butt

Fassnr. 80901090

598 Flaschen

64,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Macduff Distillery 2003/2022

Berry Bros. & Rudd Highland Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import, Germany

Dest. 2003

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Sherry Butt

Fassnr. 900028

183 Flaschen

54,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt