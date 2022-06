Neu bei Kirsch Import: Whisky of Voodoo, Elsburn Iberica

Zwei Neuheiten dürfen wir Ihnen heute aus dem Sortiment bei Kirsch Import vorstellen – eigentlich sind es ja sieben – denn die Voodoo-Abfüllungen sind schon sechs, und der neue Elsburn Iberica kommt als Nummer sieben dazu.

Aber alles der Reihe nach – lesen Sie mehr untenstehend:

Der Zauber des Neuen: Whisky of Voodoo jetzt neu bei Kirsch Import

Feinschmecker wissen: Jeder Whisky besitzt seine eigene Magie. Diesen Zauber bringt wohl keiner so deutlich zum Ausdruck wie Whisky of Voodoo. Seit Sommer 2021 zieht die Marke des unabhängigen Abfüllers Brave New Spirits aus Glasgow den Markt in ihren Bann. Dafür beschwört Whisky of Voodoo renommierte Brennereien aus allen Regionen Schottlands. Welche genau, bleibt ein Geheimnis. Ihre Zauberkraft entwickeln die mit mindestens 46% vol. abgefüllten „Mystery Malts“ in einer Vielzahl an überwiegend First und Second Fill Fässern – von Bourbon über Sherry und Port bis Cognac, Tequila oder Wein.



Letzteres gilt etwa für The Bloody Sacrifice. Der „teaspooned“ Islay Blended Malt reifte für eine Dekade in First Fill Amarone Wine Barriques, vorbelegt mit dem schweren, vollen Rotwein aus dem Valpolicella-Gebiet. Das Ergebnis: dunkle Früchte und warmer Rauch.

The Rusty Cauldron vereint in Refill Sherry Butts und First Fill Lafitte Wine Barriques maritimen Torfrauch mit Kräuter- und süßen Traubennoten. Wer es nur leicht rauchig, dafür tropisch-fruchtig mag, wird bei The Nailed Puppet fündig, einem Speyside Single Malt aus reiner Bourbonfassreifung.

The Bloody Sacrifice – Peated

Voodoo Islay Blended Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Fasstyp: First Fill Amarone Wine Barriques

526 Flaschen (insgesamt)

49,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert



The Rusty Cauldron – Peated

Voodoo Islay Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Fasstyp: Refill Sherry Butts, First Fill Lafitte Wine Barriques

1.251 Flaschen (insgesamt)

54% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

The Nailed Puppet – Lightly Peated

Voodoo Speyside Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Fasstyp: First & Second Fill Bourbon Barrels

48,6% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ebenfalls aus der Speyside: Mask of Death. Nach 10 Jahren in Virgin Oak und First Fill Bourbon Barrels ist der Single Malt ein komplexes Erlebnis mit süßen Früchten, cremigem Karamellpudding, Kräutern, Vanille und Zimt. The Dancing Cultist entwickelt seinen natürlichen Bernsteinton in First Fill Red Wine Casks und vermählt würzige Highland-Kräuter mit reifen Früchten.

Mit Coven of Resurrection ergänzt Whisky of Voodoo die Range um einen Single Grain Whisky aus den Lowlands. Der dunkle Dram entfaltet nach 13 Jahren in First Fill Red Wine Casks Beerenfrüchte mit süßem Weizengrieß und Vanille.



Mask of Death

Voodoo Speyside Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Fasstyp: Virgin Oak, First Fill Bourbon Barrels

1.267 Flaschen (insgesamt)

51% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

The Dancing Cultist

Voodoo Highland Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Fasstyp: First Fill Red Wine Casks

1.207 Flaschen (insgesamt)

50,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert



Coven of Resurrection

Voodoo Lowland Single Grain Scotch Whisky

13 Jahre

Fasstyp: First Fill Red Wine Casks

57,8% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Exklusiver Sommerwhisky: ElsBurn Iberica aus spanischen & portugiesischen Fässern

Der Harz ist nicht nur Standort des höchsten Gebirges Norddeutschlands, sondern seit 2002 auch Quelle für höchsten Single-Malt-Genuss. Dafür verantwortlich: die Hercynian Distilling Co. Von Hand, stets unverfälscht, mit traditionellen Methoden und großer Experimentierfreude produziert der Familienbetrieb eine beeindruckende Range an Hercynian Single Malt Whiskys, die in der Vielzahl von Süd- und Süßweinfässern der Brennerei zu hoch aromatischen Drams heranreifen.



Exklusiv für unsere Kunden haben die Harzer einen Single Malt der Marke ElsBurn abgefüllt, der für Urlaubsstimmung sorgt. Der weder gefärbte noch kühlfiltrierte Hochgenuss strotzt vor südländischem Temperament: ElsBurn Iberica reifte ausschließlich in Fässern von der Iberischen Halbinsel. First Fill Sherry Casks, First Fill Malaga Casks sowie First Fill Port Casks verleihen der Exklusivabfüllung komplexe Fruchtnoten, die sich bei 58,8% vol. Cask Strength ungehemmt entfalten können.

ElsBurn Iberica – Exclusive 2022 Edition

The Original Hercynian Single Malt

Bottled for Kirsch Import

Dest. 2013-2017

Abgef. 2022

Fasstyp: First Fill Sherry Casks, First Fill Malaga Casks, First Fill Port Casks

1.366 Flaschen

58,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert