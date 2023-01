Neu bei Prineus: Zwei Einzelfass-Bottlings von The Firkin Whisky Co. exklusiv für Deutschland

Vom Importeur und Distributor Prineus sind wir über zwei neue Einzelfassabfüllungen des unabhängigen Abfüllers The Firkin Whisky Co. informiert worden, die exklusiv für Deutschland abgefüllt wurden. Sie stammen aus den Destillerien Dailuaine und Teaninich und wurden erstmalig für den Abfüller in Fassstärke gebottelt. Die beiden Whiskys werden in Kürze im gut sortierten Fachhandel zu finden sein – UVP jeweils um die 100 Euro.

Mehr Infos dazu in dem nachfolgenden kurzen Pressetext:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Zwei Einzelfass-Bottlings von The Firkin Whisky Co. exklusiv für Deutschland

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass zwei neue Abfüllungen des Unabhängigen Abfüllers The Firkin Whisky Co. ab sofort verfügbar sind.

Wie auch bei den bisherigen Abfüllungen wurden die Whiskys einer zweiten Reifung in speziellen Fässern unterzogen, die sowohl aus französischer als auch amerikanischer Eiche bestehen, um ihnen dadurch ein besonderes Geschmacksprofil zu geben.

Im Anschluss wurde ein Geschmackspartner in Form eines ausgewählten Likörwein-Fasses gesucht, das sich mit dem vorhandenen Geschmacksprofil ergänzt – das „Soulmate Pairing“.

Bei den neuen Abfüllungen handelt es sich um zwei Einzelfässer, die speziell für den deutschen Markt ausgewählt und erstmalig in Fassstärke abgefüllt wurden.

Das erste Einzelfass ist ein Dailuaine 2012 (57,8% vol.), der im Oloroso & Amontillado Fass nachreifte.

Das zweite ist ein Teaninich 2009 (57,3% vol.), der im Oloroso & Pedro Ximenz Fass nachreifte.