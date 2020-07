Neu: Big Peat BBQ-Edition exklusiv auf douglaslaing.com

Wer sich die Sonderedition von Big Peat, die Big Peat BBQ Edition, sichern will, der sollte relativ schnell sein: Gerade einmal 200 Flaschen dieser Sonderausgabe sind ab sofort auf der Webseite von Douglas Laing zum Verkauf bereitgestellt. Der mit 53,8% vol. in Fassstärke abgefüllte rauchige Blended Islay-Malt kostet exklusive Porto und Verpackung £54,98. Er trägt übrigens ein Wachssiegel in gelber Farbe über dem Korken.

Die Tasting Notes dazu von der Webseite:

TASTING NOTES



On the nose, anticipate a crackling Islay beach bonfire on a late summer evening. The palate brings charred bacon, rock salt and crack black pepper, and runs to a chewy, burnt marshmallow sweetness on the finish.