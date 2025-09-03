Neu: Glen Grant Exploration Series – alle 6 Monate neue Abfüllungen mit interessanten Fass-Finishes

Mit einer neuen Serie von Abfüllungen unter dem Namen „Glen Grant Exploration Series“ ergänzt die Speyside-Brennerei Glen Grant, im Besitz der Campari Group, ihr Portfolio. Die halbjährlich erscheinenden limitierten Sonderausgaben tragen kein Altersstatement und konzentrieren sich auf diverse Fass-Finishes (die wohl durch den leichten und fruchtigen Charakter des Spirits bei Glen Grant besonders zur Geltung kommen sollten). Glen Grant Exploration No.1 kommt mit einem Finish in nicht näher spezifizierten Rumfässern.

Entgegen unserer Gepflogenheiten, in PR-Texte nicht einzugreifen, haben wir uns diesmal erlaubt, einige fragliche Passagen in der Maschinenübersetzung der Presseaussendung zu überarbeiten und sachlich richtug zu stellen. Den bereinigten Text finden Sie unten:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

THE GLEN GRANT SINGLE MALT SCOTCH WHISKY STELLT DIE EXPLORATION SERIES VOR, EINE HALBJÄHRLICH ERSCHEINENDE, LIMITIERTE REIHE MIT EINZIGARTIGEN FASSABFÜLLUNGEN AUS ALLER WELT

Die erste Version der Serie, Exploration No.1, wird in handverlesenen Rumfässern zu einem eindrucksvollen Whisky verarbeitet, der den Geschmack von Abenteuer in sich trägt.

ROTHES, Schottland, 3. September 2025 /PRNewswire/ — The Glen Grant stellt Exploration No. 1 vor, die erste Veröffentlichung in einer Serie von Single Malt Scotch Whiskys in limitierter Auflage, die alle sechs Monate auf den Markt kommen und das forschende Erbe der Destillerie feiern sollen. Der in Rumfässern gereifte Exploration No.1 ist ein üppiger Whisky mit einer tiefen Süße und der Lebendigkeit von tropischen Früchten aus dem ausgewählten Fass-Finish. Dieser sorgfältig hergestellte Speyside Single Malt Scotch Whisky ebnet den Weg für die nächsten Abfüllungen der Exploration Series. Jede neue Version wird die einzigartigen Aromen erforschen, die von verschiedenen Fässern aus der ganzen Welt stammen und eine neue Perspektive auf den einzigartigen Charakter von The Glen Grant bieten.

Die Exploration Series ist inspiriert vom visionären Geist von James ‚The Major‘ Grant, dem exzentrischen und abenteuerlustigen Urvater der Brennerei. Der für seine Entdeckerfreude bekannte „The Major“ reiste auf seiner weltweiten Suche nach Aromen, die den einzigartigen Charakter von The Glen Grant inspirieren sollten, weit umher. Die Abgänge dieser limitierten Whiskys erzählen eine Geschichte von reichhaltigen Geschmacksschichten, die von der spezifischen Fassauswahl beeinflusst werden und die Lebendigkeit des zart-aromatischen, fruchtigen Charakters des Glen Grant hervorheben.

Exploration No. 1

Der Prozess zur Herstellung von Exploration No. 1, der in The Glen Grant in Rothes, Schottland, hergestellt und abgefüllt wird, beginnt mit der Destillation in den eigens entwickelten Stills und Purifiern von The Glen Grant, was zu einem einzigartigen Geschmacksprofil führt. Anschließend wird er in traditionellen Dunnage Warehouses in ehemaligen Bourbonfässern gelagert und anschließend in erlesenen Rumfässern veredelt, um ihm zusätzliche Tiefe und Komplexität zu verleihen, bevor er vor Ort mit 48% ABV abgefüllt wird. Leuchtend bernsteinfarben wie die Sonne der Karibik, bietet der Whisky Aromen, die von der reichen fruchtigen Süße von Beeren, Orangen und reifen Bananen geprägt sind. Am Gaumen wärmende Gewürze, Vanille und tropische Noten. Der Abgang ist lang und cremig mit einem Hauch frischer Ananas.

„Bis heute bemühen wir uns bei The Glen Grant, diese Eigenschaften bei der Herstellung unseres Scotch hervorzurufen, so wie The Major auf seinen Reisen entdeckungsfreudig und bei der Herstellung seiner Whiskys visionär war. Jede Veröffentlichung in der Exploration Series war für uns eine Gelegenheit, mit Destillation, Finishs und Geschmacksprofilen zu experimentieren. Ich freue mich sehr, die Serie mit Exploration No. 1 zu starten, einem lebendigen Ausdruck, den man am besten pur oder mit einem Spritzer Wasser genießt.“

„In den letzten Jahren habe ich eine echte Liebe und Bewunderung für gealterte Rumsorten entwickelt und ein Verständnis dafür entwickelt, wie tief und reichhaltig die Aromen von Rum sein können. Diese Erfahrung hat uns dazu inspiriert, die Auswirkungen eines Rum-Finishs auf den unverwechselbaren fruchtigen Charakter von The Glen Grant zu untersuchen. Wir haben festgestellt, dass sich die Aromen verstärken und die fruchtige Grundlage unserer Spirituose eine lebendige Aktualität erhält.“

„Bei The Glen Grant sind wir bestrebt, das Vermächtnis des Majors in Ehren zu halten, indem wir seinen Entdeckergeist bei der Herstellung unseres Whiskys und in unserer Innovationsphilosophie aufgreifen. Wie bei Exploration No. 1 wird jede Veröffentlichung in der kommenden Serie eine Gelegenheit für uns sein, mit Destillation, Finishes und Geschmacksprofilen zu experimentieren. Ich freue mich sehr darauf, diese neuen Ausdrucksformen mit unserer Gemeinschaft zu teilen.“ Greig Stables, Master Distiller

The Glen Grant’s Exploration No.1 is finished in hand-selected rum casks and delivers an evocative whisky that harnesses a taste of adventure.

Verfügbarkeit

The Glen Grant Exploration No. 1 wird in diesem Monat weltweit in ausgewählten Märkten in den Einzelhandel eingeführt, nachdem sie zunächst im Reiseeinzelhandel im Asia-Pacific zu einem UVP von 120 USD angeboten wurde.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Website oder folgen Sie uns auf Instagram @theglengrant.

ÜBER THE GLEN GRANT

Die Brüder James und John Grant errichteten The Glen Grant im Jahr 1840 als erste Brennerei in der Stadt Rothes in der Speyside. Sie hinterließen ein Vermächtnis an Erfindungsreichtum, indem sie die erste Eisenbahnlinie des Nordens bauten und elektrisches Licht für die Brennerei und die gesamte Stadt einführten. Im Jahr 1872 übernahm der Erbe James ‚The Major‘ Grant, ein charismatischer Innovator und abenteuerlustiger Reisender, das Unternehmen. Auf seinen unerschrockenen Reisen zu Zielen in der ganzen Welt machte er inspirierende Entdeckungen, die zur Schaffung seines weitläufigen Garden of Splendours führten, dem einzigen Brennereigarten seiner Art in Schottland. Inspiriert von seinem herrlichen Garten, entwickelte er einen unverwechselbaren Single Malt, indem er hohe, schlanke Pot Stills mit einzigartigen Wasserkühlungsanlagen kombinierte, um das eindrucksvolle Geschmacksprofil zu erzeugen, das den The Glen Grant Single Malt Scotch Whisky bis heute auszeichnet.

Jetzt sind es Master Distiller Greig Stables und sein Team von leidenschaftlichen Whisky-Machern, die das reiche Erbe von The Glen Grant weiterführen und in die Fußstapfen ihres Vorgängers Dennis Malcolm OBE treten, einem der dienstältesten Brenner Schottlands. Das erfahrene Destillationsteam stellt jeden Whisky von der Gerste bis zur Flasche vollständig auf dem Gelände der Brennerei her, um den unverwechselbaren Charakter der Glen Grant-Whiskys zu erhalten und höchste Qualität zu gewährleisten.