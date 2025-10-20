Neu im Travel Retail: Rosebank Vintage Release Three – 1991

Für Reisende mit einem Faible für die alte Lowlnad-Destillerie Rosebank haben Ian Macleod Distillers nun einen Rosebank aus dem Jahr 1991 aufgelegt: Die Rosebank Vintage Release Three ist das dritte von fünf Bottlings aus der Serie (zuvor erschienen ein 32 und 29 Jahre alter Rosebank aus dem Jahr 1990).

Der Rosebank 1991 soll laut dem Besitzer der Brennerei in den Lowlands einer der letzten aus den Beständen der alten Brennerei sein, und ist auf 350 einzeln nummerierte Flaschen beschränkt, die mit 47,5% vol. Alkoholstärke abgefüllt wurden. Hier die Tasting Notes:

Nose: Fragrant exotic fruits, rosehip, and lavender

Palate: Soft oak, sweet orange, and chocolate eclairs

Finish: A gently drying harmony of oak, fruit and spice

Den Rosebank Vintage Release Three wird es nur auf diesen drei Flughäfen zu kaufen geben: Edinburgh, London Heathrow und Sigapore Changi Airport. Der Preis in den beiden UK-Flughäfen ist mit 3900 Pfund, umgerechnet 4500 Euro.

Am 6. November zwischen 10 und 14 Uhr wiird der Distillery Manager von Rosebank, Neil Bulloch, am Flughafen Heathrow, Terminal 5, anwesend sein. Falls Sie dort gerade auf der Durchreise sein sollten, haben Sie laut Ian Macleod Distillers die Gelegenheit, mit ihm ein Dram zu genießen