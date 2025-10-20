Montag, 20. Oktober 2025, 13:55:29
HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: 2x Royal Brackla, unabhängige abgefüllt.

Zwei Whiskys im Alter von 11 und 13 Jahren zeigen Charakter...

In der heutigen Verkostung bei Serge Valentin geht es um Royal Brackla in einem refill butt und einem Hogshead gereift – zwei Fasstypen, die keine funky freakin‘ notes in den Whisky bringen, schon gar nicht nach 13 oder 11 Jahren, aber daher auch sehr viel vom Grunddestillat zeigen. Dennoch sind die beiden Whiskys heute nicht gewöhnlich, sondern höchst interessant, wenn man den Notes von Serge folgt.

Und das findet sich auch in den Punktewertungen der Verkostung, wie unsere Tabelle zeigt:

AbfüllungPunkte

Royal Brackla 13 yo 2011/2024 (48.5%, Thompson Bros., refill butt, 727 bottles)87
Royal Brackla 11 yo 2013/2024 (53.6%, Fable Whisky, Hesperus, hogshead, cask 301779, 314 bottles)86
