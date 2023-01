Neu: Lochlea Ploughing Edition, der erste getorfte Whisky aus der Lochlea Distillery

John Campbell hat es ja schon in unserem Video zur Lochlea Distillery angekündigt: Als Abschluss der ersten Serie der Seasonal Releases First Crop wird ein getorfter Whisky abgefüllt – und dieser soll am 25. Januar 2023 in Großbritannien erscheinen (bei uns wird er ebenfalls nicht lange auf sich warten lassen – wir informieren Sie noch getrennt darüber).

Die Torfigkeit erhält der Lochlea Ploughing Edition nicht duch getorftes Malz – es wird das ungetorfte Getreide von den Felder der Destillerie in den Lowlands verwendet (auf der Frm lebte und arbeitete übrigens für mehrere Jahre der schottische Nationalschriftsteller Robert Burns). Vewendet wurden von John Campbell ex-Islay casks und peated quartercasks, aus einer nicht genannten aber sehr leicht zu erratenden Islay-Brennerei. Die 11.000 Flaschen, die es davon gibt, wurden mit 46% vol. abgefüllt. Sie tragen ein eisblaues Etikett, das den Winter, die Pflüge-Saison im Jahreskreis, symbolisieren soll.

In der Nase zeigt der Lochlea Ploughing Edition Noten von gebackenen Früchten und dezentem Torfrauch, am Gaumen dann gibt es Apfelkoch, brasilianische Nüsse und gekochte Süßigkeiten.

Ein Statement von John Campbell dazu:

“Ploughing Edition” is our first peated release and showcases all the expected Lochlea flavours with a wee touch of Islay. We have matured our unpeated single malt in ex-Islay peated barrels and this delivers a lightly peated version of Lochlea that I am sure you will enjoy.”