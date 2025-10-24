Neu: North Star – High Proof Guarantee – exclusively selected and bottled for Jens Drewitz

Liebhaber fass- und ausdrucksstarker Whisky werden hier gleich dreifach Grund zur Freude haben: Der unabhängige Abfüller North Star Spirits hat exklusive für Sansibar-Whisky und Jens Drewitz eine neue Serie aufgelegt: High Proof Guarantee. Sie startet mit drei ausgesuchten Speysidern, die alle 12 Jahre alt sind, in natürlicher Fassstärke gebottelt wurden und natürlich ohne Fabrstoffe oder Kühlfiltration so natürlich wie möglich abgefüllt sind.

Was es über den Glenlossie 12yo, den Dailuaine 12yo und den Glen Elgin 12yo zu sagen gibt, können Sie untenstehend nachlesen – und sich in Kürze beim Fachhändler Ihres Vertrauens darüber freuen:

North Star – High Proof Guarantee – SELECTED AND EXCLUSIVELY BOTTLED FOR JENS DREWITZ

Das erste Batch dieser neuen Abfüllungsreihe wird Genießer und Sammlerherzen höher schlagen lassen. North Star Spirits, bekannt für seine erstklassigen, streng limitierten Abfüllungen hat diese Reihe exklusiv für Sansibar-Whisky und in Person für Jens Drewitz ausgewählt und abgefüllt. Diese Serie präsentiert volle Fassstärke und volle Aromen in natürlicher ungefärbter und ungefilterter Eleganz.

Glenlossie 12 Jahre – vielschichtig und ausgewogen

Eingebettet in die sanften Hügel der Speyside, unweit der Stadt Elgin in Moray, wurde die Glenlossie Destillerie 1876 von John Duff gegründet. Hier entsteht ein vergleichsweise leichter und fein strukturierter Whisky mit einer dezent öligen Textur, geprägt von grasigen und fruchtigen Aromen. Für die Destillation wird das reine Wasser des nahegelegenen Bardon Burn genutzt. Da nur ein kleiner Teil der Produktion als Single Malt abgefüllt wird, gilt Glenlossie als eher geheimnisvoller Schatz und wird von Kennern als feine Entdeckung geschätzt. Dieser besondere Whisky reifte 12 Jahre lang in einem Bourbon Hogshead, von 2013 bis 2025, und wurde anschließend mit kraftvollen 60,3 % vol. in einer limitierten Auflage von 282 Flaschen abgefüllt.

Aroma: Ein vielschichtiges Bouquet aus saftigen Birnen, reifen Äpfeln und frischen Zitrusfrüchten, untermalt von feiner Vanille und einem Hauch Honig. Zarte Getreidenoten und florale Nuancen verleihen dem Duft zusätzliche Eleganz, während ein feiner Schleier von Eichenholz Tiefe verleiht.

Geschmack: Weich und ausgewogen mit süßem Malz, cremiger Vanille und zartem Karamell. Helle Fruchtnoten und Anklänge von Buttergebäck entfalten sich harmonisch, begleitet von einer dezenten, feinen Würze.

Abgang: Mittellang bis lang mit sanften Honignoten, malziger Wärme und einer eleganten, trockenen Eichenwürze, die langsam ausklingt.

Dailuaine 12 Jahre – kraftvoll und klassisch

Im malerischen Tal der Speyside, nahe der Ortschaft Carron südwestlich von Aberlour, befindet sich die traditionsreiche Brennerei Dailuaine. Gegründet wurde sie 1851 von William Mackenzie und bezieht ihr reines Wasser aus den Quellen Balliemullich und Green Burn. Obwohl Dailuaine eine bedeutende Destillerie in der Region ist, gelangt nur ein kleiner Teil ihrer Produktion als Single Malt auf den Markt. Der Großteil des Whiskys fließt in bekannte Blends ein, weshalb eigenständige Abfüllungen des Single Malts vergleichsweise selten sind. Dieser 12-jährige Whisky aus einem Bourbon Hogshead wurde im Jahr 2013 destilliert und im Jahr 2025 mit einer kraftvollen Fassstärke von 58,3 % vol. abgefüllt. Es gibt 276 Flaschen.

Aroma: Kräftige Malznoten eröffnen das Bukett und vereinen sich harmonisch mit süßem Honig, Karamell und dem Duft von gebackenen Äpfeln. Sanfte Vanille und eine feine Eichenwürze sorgen für Tiefe. Mit etwas Zeit im Glas entfalten sich zusätzliche Nuancen von Toffee, gerösteten Mandeln und einem Hauch Bienenwachs.

Geschmack: Vollmundig, ölig und kraftvoll – süßes Malz, cremige Vanille und zartes Karamell bilden die weiche Grundlage. Würzige Eiche, ein Hauch Zimt und dezente Trockenfrüchte setzen Akzente. Die Fassstärke intensiviert das Mundgefühl und unterstreicht eindrucksvoll den markanten Charakter von Dailuaine.

Abgang: Lang anhaltend und angenehm wärmend. Honig, feine Gewürze und süßes Malz klingen nach, begleitet von einer eleganten, trockenen Holz Note, die sanft ausklingt.

Glen Elgin 12 Jahre – Charakterstark aus der Speyside

Nur wenige Meilen südlich von Elgin in Moray liegt die traditionsreiche Glen Elgin Distillery – gegründet im Jahr 1898 von William Simpson und James Carle. Heute ist sie Teil des Diageo-Konzerns, wodurch der Großteil ihrer Produktion in Blends einfließt. Originalabfüllungen als Single Malt sind daher vergleichsweise selten anzutreffen. Umso interessanter sind die vielfach gelobten Einzelfassabfüllungen unabhängiger Anbieter, die Glen Elgin in verschiedensten Fassreifungen präsentieren.

Diese besondere Abfüllung reifte über 12 Jahre hinweg in einem Bourbon Barrel – von 2013 bis 2025 – bevor sie mit kräftigen 53,4 % vol. in lediglich 137 Flaschen abgefüllt wurde. Ein authentisches Speyside-Erlebnis in limitierter Auflage.

Aroma: Zarte Noten von Honig, Vanille und hellen Früchten – Birnen, Äpfel und etwas Zitronenschale. Dazu feine Malznoten, Butterkeks und ein Hauch Blütenhonig.

Geschmack: Weich, cremig und aromatisch – süßes Malz, Vanille und Toffee treffen auf reife Früchte, Zitrus und eine Spur Eichenwürze. Die Fassstärke bringt Tiefe und Struktur, bleibt dabei aber wunderbar harmonisch.

Abgang: Mittellang bis lang – mit Noten von Honig, Getreide, Vanille und einer feinen, leicht würzigen Trockenheit.

Diese exklusive High Proof-Serie von North Star Spirits – SELECTED AND EXCLUSIVELY BOTTLED FOR JENS DREWITZ ist ein wahrhaftiger Triumph für Genießer und Sammler! Jede Abfüllung begeistert mit unverfälschter Kraft, Tiefe und einer Eleganz, die ihresgleichen sucht. Die sorgfältig ausgewählten 12-jährigen Whiskys aus Glenlossie, Dailuaine und Glen Elgin zeigen auf beeindruckende Weise, wie facettenreich und faszinierend die Speyside sein kann – von vielschichtig und fein strukturiert über kraftvoll und würzig bis hin zu sanft und harmonisch. Mit ihrer limitierten Auflage und der vollen Fassstärke verkörpern diese Abfüllungen höchsten Genuss, der Whisky-Liebhaber weltweit ins Schwärmen bringt. Ein absolutes Must-have für alle, die außergewöhnliche Charaktere und pure Leidenschaft im Glas schätzen!