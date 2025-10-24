Ab Samstag finden Whiskyinteressierte auf der Aquavitae in Mülheim an der Ruhr als Premiere die neueste Abfüllung der Destillerie Ardnamurchan: Die Brennerei in den westlichen Highlands präsentiert den Ardnamurchan Heritage Barley Release, eine Abfüllung, für die die leider kaum mehr verwendete Golden Promise Gerste gemälzt und destilliert wurde. Der mit 59,2% vol. Alkoholstärke abgefüllte Whisky präsentiert dank der Gerste ein vielfältiges Aromenspektrum – die Tasting Notes finden Sie untenstehend.

Hier alle Infos über den Ardnamurchan Heritage Barley Release, der dann ab 1. November zum UVP von 64,95EUR/0,7l inkl. MwSt. auch im Fachhandel zu finden sein wird

Neu: Ardnamurchan Heritage Barley Release

Premiere dieses Wochenende auf der Aquavitae, 25. & 26. Oktober, Stadthalle Mülheim a.d.R.

Dieses Wochenende stellt Alex Bruce, Managing Director Ardnamurchan Distillery & Adelphi, die neuste Abfüllung der schottischen Brennerei aus den Western Highlands vor. Verwendet wurde für die Abfüllung AD/Heritage Barley Release die traditionelle schottische Gerstensorten Golden Promise. Die einst dort im Anbau dominierende Sorte wurde verdrängt durch ertragreichere Sorten. Aktuell wird sie in geringem Umfang wiederbelebt. Bietet sie doch eine hervorragende Qualität mit ausgezeichneten sensorischen Eigenschaften – fruchtiger, cremiger, süßer und komplexer als andere, modernere Getreidesorten.

Überzeugen Sie sich selbst von diesen Eigenschaften. Die Abfüllung ist ab dem 1. November im Fachhandel erhältlich.

Ardnamurchan Distillery

AD/Heritage Barley Release, 59,2%vol.

10,290 bottle batch

700ml bottle; Blockchain enabled through QR code

Logo embossed clear glass bottle made from 54% recycled glass

100% Bourbon Barrels; 100% Unpeated Spirit

Unchill filtered Natural Colour, 59.2 % ABV

UVP 64,95EUR/0,7l inkl. MwSt.

Tasting notes:

Nose: Freshly opened milk chocolate digestive biscuits. Glacé cherries, lime cordial, a soft dusting of icing sugar on marzipan, apricot jam. Melted butter with acacia honey on sourdough toast. Salted preserved lemons. A whiff of long grass.

Palate: Chewable, oily mouthfeel. The marzipan theme continues, with sugared almonds. More nuts: salted cashews and subtle pistachios. A gentle, creamy sweetness. Rich orange polenta cake. Baked cooking apples with fizzy lemonade. Peshwari naan filling.

Finish: Oily, luscious and well-balanced. Medium length. Traces of soft orchard fruit, a sweet nuttiness and the last sip of espresso.

Importeur: Rolf Kaspar GmbH, Ruhrallee 59, 45138 Essen, www.kaspar-spirituosen.de