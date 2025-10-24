Serge verkostet: Ein junges Duo aus Glen Grant

Zwei junge Whiskys aus Glen Grant werden heute von Serge Valentin verkostet – wobei der eine schon jung war, als es noch kein Farbfernsehen gab. Der Glen Grant 12yo aus den 60ern geht einer neuen Abfüllung voran, die wohl ebenfalls jung ist, weil sie ohne Altersangabe abgefüllt wurde. Der Glen Grant Exploration No.1 mit Rumfass-Finish ist dabei ebenfalls gut bewertet worden, auch wenn er mit dem alten Jungen in der Verkostung nicht mithalten kann

Abfüllung Punkte

Glen Grant 12 yo (75° proof, Moray Bonding Co, UK market, 1960s) 92 len Grant ‚Exploration No.1‘ (48%, OB, limited edition, rum cask finish, 2025) 85