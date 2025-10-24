Freitag, 24. Oktober 2025, 14:36:38
Suche
SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Ein junges Duo aus Glen Grant

Jung alt und jung neu - ein recht ungleiches Duell zweier Whiskys aus der Speyside-Brennerei - mit versöhnlichem Ausgang

Zwei junge Whiskys aus Glen Grant werden heute von Serge Valentin verkostet – wobei der eine schon jung war, als es noch kein Farbfernsehen gab. Der Glen Grant 12yo aus den 60ern geht einer neuen Abfüllung voran, die wohl ebenfalls jung ist, weil sie ohne Altersangabe abgefüllt wurde. Der Glen Grant Exploration No.1 mit Rumfass-Finish ist dabei ebenfalls gut bewertet worden, auch wenn er mit dem alten Jungen in der Verkostung nicht mithalten kann

AbfüllungPunkte

Glen Grant 12 yo (75° proof, Moray Bonding Co, UK market, 1960s)92
len Grant ‚Exploration No.1‘ (48%, OB, limited edition, rum cask finish, 2025)85
By S8z11 – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12115254
-Werbung-
Vorheriger Artikel
Unabhängiger Abfüller Saltire Rare Malt präsentiert 17 Jahre alten Tamnavulin als „Weihnachtswhisky“
Nächster Artikel
Neu: Ardnamurchan Heritage Barley Release

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2025 Whiskyexperts GmbH