Neu: The Glenrothes 50 Year Old

Diese Abfüllung kündigte sich schon im letzten Jahr in der us-amerikanischen TTB-Datenbank an (wir berichteten). Knapp ein Jahr später erscheint nun mit dem The Glenrothes 50 Year Old der älteste Whisky dieser Speyside-Brennerei. 1968 destilliert, reifte der Malt in Fässern aus amerikanischer Eiche und Sherry-Fässern. Ganze 50 Kristall-Dekanter mit 48 % Vol. konnten abgefüllt, diese sollen in diesem Monat weltweit bei Spirituosenfachhändler erhältlich sein. Natürlich deutlich limitiert, so soll für das Vereinigte Königreich nur eine Flasche in den Handel kommen.

Foto: The Glenrothes bei Facebook

Zu dieser Abfüllung gehört auch noch die Möglichkeit eines „exklusiven Erlebnises“. Die glücklichen und betuchten (UVP £25,000, ca. 27.500 €) Besitzenden dieser Abfüllung erhalten eine Einladung zur Brennerei und können dort dann das Destillerie-Team von Glenrothes treffen.