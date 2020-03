Neu: Umiki Blended Whisky

Die Popularität der Whiskys aus Japan führt zu manch außergewöhnlicher Abfüllung. Die Ososas Yoshino Spirits Co stellt ihren neuen Blended Whisky Umiki vor. Dieser besteht aus japanischen Whisky aus am Ozean beheimateten Destillerien sowie Grain Whisky, der außerhalb Japans hergestellt wurde. Dem Blend wird dann gefiltertes Wasser aus dem Pazifik zugefügt, seine abschließende Reifung erhält dieser Blend in Pinien-Fässern.

Damit, so schreibt der Hersteller, verbindet der Blend Umiki zwei wichtige Elemente der japanischen Kultur. So ist der Ozean die Quelle des Lebens und die Kiefer das Symbol des Lebens in Japan. Zusätzlich verbindet der Name Umiki beide Elemente: Das japanische Wort für Ozean ‚Umi‘ mit ‚ki‘, dem japanischen Wort für Baum.

Umiki wird ab April zunächst in Asien und den USA erhältlich sein. Ab Mai wird der Vertrieb dann weltweit erweitert. Möglicherweise finden wir dann diese Abfüllung auch in unseren Gefilden.