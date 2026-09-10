Neu von WhistlePig: The Boss Hog XIII – The Golden Pharaoh

WhistlePig aus Vermont bringt jährlich seine „The Boss Hog“-Serie mit neuen Ideen rund um das Fass-Finish und die Mashbill auf den Markt, und auch 2026 bildet da keine Ausnahme: Nachdem im letzten Jahr der The Boss Hog XII: Feather & Flame, ein experimenteller Rye erschien, ist es in diesem Jahr der The Boss Hog XIII – The Golden Pharaoh – ebenfalls ein Kentucky Rye Whiskey, der diesmal in Fässern gefinisht wurde, die mit dunklem Honig aus Ägypten und Erdmandeln belegt waren. Das soll auf ein antikes ägyptisches Rezept zurückgehen, das auf der Wand eines Grabmals gefunden wurde.

Die Destillerie beschreibt den Werdegang des The Golden Pharao auf der Webseite wie folgt:

The Golden Pharaoh begins as a Straight Rye Whiskey, matured in new American Oak before finishing in barrels seasoned with Egyptian black honey and tiger nut, two ingredients that trace back to Ancient Egypt and remain staples of the region today. What emerges is opulent and bottled at full strength, opening with brown sugar and toasted almond before settling into deep molasses sweetness, baking spice, and a long, unhurried finish. Crowned with a pewter topper modeled after its namesake, King Tut, and resting in a gift box fit for a tomb worth discovering, The Golden Pharaoh still answers to the same Five Promises every Boss Hog edition is measured against: Single Barrel, Bottled at Proof, Powerfully Complex, Distinctly Unique From Anything We’ve Done Before, and Stupendous. Thirteen chapters deep, this one raises the bar all over again. Has there ever been a more legendary Rye? We sphinx not.

Und natürlich bringen wir für Sie auch die originalen Tasting Notes:

Nose: Brown sugar, cinnamon, and toasted almond, with a rich, pastry like warmth.

Palate: Deep molasses gives way to honey sweetness, balanced by baking spice and black pepper.

Finish: Toasted almond returns alongside fresh oatmeal, settling into a long, warming close.

Veröffentlicht wird The Boss Hog XIII – The Golden Pharaoh wie üblich in Single Cask Batches, die in der Stärke zwischen 51,3 und 52,8% Vol. liegen werden. Die Flaschen werden ab 29. September zur Verfügung stehen – mit den üblichen Haken, die es bei den Releases von The Boss Hog jährlich gibt: Der Preis ist mit 599,99 Dollar angesetzt, und die Flaschen werden nur in den USA erscheinen, sodass man sich um die Beschaffung und den Import selbst kümmern muss.