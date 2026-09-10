Wenn Genuss wieder Zeit bekommt: Bushmills mit vier Whiskey-Klassiker-Rezepten für den Winter

Hier rund um die Redaktion ist es heute der erste kühlere und regnerische Tag seit langem – und als hätte Bushmills das geahnt, hat man uns heute eine Aussendung mit vier klassischen Rezepten für Whiskey-Cocktails zugesendet. Es sind in der Tat einfach gemachte Klassiker – mit wenig Zutaten, großer Tradition und daher so etwas wie Gelinggarantie.

Nachfolgend also die Rezepte für Whiskey Sour, Old Fashioned, Irish Coffee und den Hot Toddy – wir wünschen Ihnen viel Genuss dabei!

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Wenn Genuss wieder Zeit bekommt: Große Whiskey-Klassiker für den Winter

Wenn die Tage kürzer werden, wächst die Sehnsucht nach Momenten, die bleiben. Bushmills – Whiskey of Ireland zeigt mit vier zeitlosen Signature Serves, warum klassische Whiskey-Drinks gerade im Winter ihre besondere Stärke entfalten.

Mit dem Winter verändert sich nicht nur die Jahreszeit. Es verändert sich auch die Art, wie wir Zeit miteinander verbringen. Die Abende werden länger, Gesprächen wird mehr Raum gegeben und Genuss rückt wieder stärker in den Mittelpunkt. Gerade in einer Zeit, in der vieles schnelllebig geworden ist, gewinnen die Momente an Bedeutung, für die man sich bewusst Zeit nimmt.

Zeit spielt auch bei gutem Whiskey eine entscheidende Rolle. Sein Charakter entsteht nicht über Nacht, sondern wächst mit Geduld, handwerklichem Können und den Jahren, die ihm gegeben werden. Vielleicht ist genau deshalb der Winter die Jahreszeit, in der große Whiskey-Klassiker ihren besonderen Reiz entfalten. Sie folgen keinen kurzfristigen Trends, sondern setzen auf das, was über Generationen Bestand hat: hochwertige Zutaten, handwerkliche Qualität und Rezepte, die sich seit Jahrzehnten bewährt haben – Werte, die auch Bushmills – Whiskey of Ireland seit mehr als 400 Jahren prägen.

Vier Klassiker für besondere Wintermomente

Ob gemeinsames Kochen, ein Abend mit Freund:innen oder ein ruhiger Ausklang nach einem langen Winterspaziergang – manche Momente verlangen nicht nach aufwendigen Inszenierungen, sondern nach einem Drink, der durch Qualität und Charakter überzeugt. Vier Signature Serves von Bushmills zeigen, wie vielseitig sich zeitlose Whiskey-Klassiker genießen lassen.

Zum Auftakt: Bushmills Sour

Seit Generationen gehört der Whiskey Sour zu den bekanntesten Whiskey-Cocktails überhaupt. Seine ausgewogene Balance aus Süße, Säure und Whiskey macht ihn bis heute zu einem beliebten Klassiker – ideal, um einen gemeinsamen Abend zu beginnen.

Zutaten:

50 ml Bushmills Black Bush

25 ml frischer Zitronensaft

15 ml Zuckersirup

2 dashes Angostura Bitters

Eiweiß

Eis

Glas: Tumbler

Garnitur: Zitronenzeste

Zubereitung:

Bushmills Black Bush, Zitronensaft, Zuckersirup und Eiweiß in einen Shaker geben und shaken bis das Eiweiß leicht schaumig ist. Eis hinzugeben und erneut shaken, bis der Drink sich kalt anfühlt. Drink in einen Tumbler auf Eis abseihen und mit zwei dashes Angostura Bitters und der Zitronenzeste garnieren.

Für lange Gespräche: Black Fashioned

Der Black Fashioned setzt bewusst auf das Wesentliche. Bushmills Black Bush, Zucker, Angostura Bitters und eine Orangenzeste reichen aus, um einen Drink zu schaffen, der ebenso unkompliziert wie charaktervoll ist. Ein Cocktail für Winterabende, an denen nicht die Uhr den Takt vorgibt, sondern das Gespräch.

Zutaten:

50 ml Bushmills Black Bush

1 TL Zuckersirup oder Kristallzucker

2 dashes Angostura Bitters

Eis

Glas: Tumbler

Garnitur: Orangenzeste

Zubereitung:

Zucker(sirup) und Angostura Bitters in den Tumbler geben und verrühren. Eis hinzugeben, mit Bushmills Black Bush auffüllen und kalt rühren. Mit Orangenzeste garnieren und servieren.

Zum Ausklang: Irish Coffee

Wenn draußen die Temperaturen sinken, gehört der Irish Coffee seit Jahrzehnten zu den Klassikern der irischen Barkultur. Bushmills Black Bush, frisch gebrühter Kaffee und leicht geschlagene Sahne verbinden Wärme und Genuss auf zeitlose Weise – perfekt für den Abschluss eines gemeinsamen Essens oder eines langen Winterabends.

Zutaten:

50 ml Bushmills Black Bush

1 TL Demerara-Zucker

150 ml schwarzer Kaffee

Leicht geschlagene Sahne

Glas: hitzebeständiges Glas

Garnitur: Kaffeebohnen

Zubereitung:

Alle Zutaten mit Ausnahme der Sahne in ein hitzebeständiges Glas geben und umrühren. Um die leicht geschlagene Sahne perfekt auf dem Drink zu platzieren, einfach einen Löffel in den Drink halten und die Sahne über den Löffelrücken auf den Kaffee floaten. Mit Kaffeebohnen garnieren und servieren.

Wärme mit Tradition: Hot Toddy

Auch der Hot Toddy blickt auf eine lange Geschichte zurück. Mit Bushmills Black Bush, heißem Wasser, Honig, Zitronensaft und winterlichen Gewürzen entsteht ein Drink, der seit Generationen für entspannte Genussmomente an kalten Tagen steht – schlicht, wohltuend und voller Charakter.

Zutaten:

50 ml Bushmills Black Bush

100 ml heißes Wasser

15 ml Zuckersirup oder Honig

Nelken

Zimtpulver

Glas: hitzebeständiges Glas

Garnitur: Zitronenscheibe und Zimtstange

Zubereitung:

Bushmills Black Bush mit Zuckersirup oder Honig, Nelken und Zimtpulver in ein hitzefestes Glas geben. Mit heißem Wasser auffüllen und kurz ziehen lassen, nach Geschmack einen Spritzer Zitronensaft hinzufügen. Mit Zitronenscheibe und Zimtstange garnieren.

Manche Klassiker beweisen ihren Wert mit der Zeit

Nicht jeder Trend bleibt. Große Klassiker dagegen begleiten Generationen – weil sie auf Qualität statt auf Effekte setzen. Das gilt für viele der bekanntesten Whiskey-Drinks ebenso wie für den Whiskey selbst.

Vielleicht passen Bushmills und der Winter deshalb so gut zusammen. Beide erinnern daran, dass die schönsten Genussmomente selten die lautesten sind. Sie entstehen dort, wo sich Menschen Zeit füreinander nehmen – und wo Zeit zugleich die wichtigste Zutat dessen ist, was im Glas entsteht.