Neu: Williamson Kyrburg Selection 2025

Nur auf ausgewählten Whiskymessen und vor Ort in der Kyrburg in Kirn an der Nahe sind die Abfüllungen der Kyrburg Selection zu finden. Ein weiteres neues Bottling in dieser Auswahl ist die Kyrburg Selection 2025 Williamson. Alle weitere Infos sowie Tasting Notes zu diesem 10-jährigen Single Malt können Sie hier nachlesen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Der Geist Islays im Glas – Williamson Kyrburg Selection 2025

Der 10jährige Single Malt wurde mit 56,2 % Vol. abgefüllt und ist eine streng limitierte Einzelfassabfüllung der aktuellen Kyrburg Selection. Für Liebhaber rauchiger Whiskys ist er ein würdevoller Vertreter der Insel Islay.

Die Abfüllung steht für den Anspruch der Kyrburg Persönlichkeit und Geschichte in Einklang zu bringen. Für Sammler und Genießer zeigt der Whisky die echte Seele Islays auf.

Hinter dem Namen Williamson verbirgt sich die legendäre ehemalige Laphroaig Managerin (von 1938 – 1972) Bessie Williamson. Diese Abfüllungen sind rar, denn sie verlassen nur selten inoffiziell die Hallen von Islay. Umso bemerkenswerter, dass die Kyrburg sich hiervon 100 Flaschen sichern konnte.

Der Whisky selbst stammt aus einem Ex-Bourbonfass (Cask No. 132), reifte 10 Jahre und wurde 2025 ungefiltert sowie ohne Farbstoff in Fassstärke (56,2 %) abgefüllt.

Tastingnotes

Geruch: Sehr komplex, fein eingebundener Rauch mit fruchtiger Süße, roten Früchten und Honigwein. Der Dram ist vielschichtig und zeichnet sich durch seinen Tiefgang aus.

Geschmack: Kraftvoll und lebendig, mineralische Torfnote, würzige Kräuter, Räucherspeck, Gräser und weißer Pfeffer bilden ein ausgewogenes Aromenspektrum ab.

Abgang: Lang, süßrauchig, elegant, Noten von reifen roten Beeren und Vanille die noch lange nachklingen.

Alle Kyrburg Abfüllungen sind ausschließlich auf der Kyrburg und bei ausgewählten Whiskymessen erhältlich.