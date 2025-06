Der deutsche Importeur Alba Import füllte in seiner Serie The Alba Trail Single Cask Bottlings aus seinem eigenem Fass-Bestand ab, und dies in natürlicher Farbgebung und unter Verzicht auf Kühl-Filtrierung. Mittlerweile ist das neunte Trio erschienen, die Abfüllungen aus den Brennereien Dailuaine und Dalmore sowie das Bottling unter dem Namen Port Margadale erreichen jetzt den Handel in Deutschland.

Mehr zu den Abfüllungen in der Presseaussendung, die wir erhalten von Alba Import haben:

Neue Abfüllungen von Alba Import in der Eigenserie The Alba Trail

Seit nun drei Jahren füllt das deutsche Importhaus Alba Import Einzelfassabfüllungen aus den eigenen Fassvorräten ab. Stets in natürlicher Farbgebung und unter Verzicht auf Kühl-Filtrierung, liegt der Schwerpunkt auf preislich attraktiven „Middle Aged Whiskys“ in 46% Trinkstärke, ergänzt hin und wieder mit älteren Qualitäten aus den in über 20 Jahren aufgebauten Fass-Vorräten.

Das 9. Trio in der Alba Trail-Serie ist nun im Fachhandel erhältlich:

Dailuaine , The Alba Trail, 2013, 11 Jahre, Sherry Hogshead, 46 %

, The Alba Trail, 2013, 11 Jahre, Sherry Hogshead, 46 % Dalmore , The Alba Trail, 2007, 18 Jahre, Bourbon Hogshead, 46 %

, The Alba Trail, 2007, 18 Jahre, Bourbon Hogshead, 46 % Port Margadale, The Alba Trail, 2013, 11 Jahre, Ruby Port Finish, 49,5 %

Dailuaine Distillery wird geschätzt für ihren malzigen körperreichen Malt. Eine 11-jährige durchgehende Reifung dieses robusten Destillats in einem Oloroso Sherry Fass hat zu einer feinen Balance aus Brennerei-Stil und Fasseinfluss geführt. Der Sherry-Charakter ist harmonisch eingebunden und ergänzt den klassischen Speysider mit Noten von Mandeln, reifen Erdbeeren und Karamell im Duft, bevor sich Eindrücke von Malzbonbons, Kakao, Apfelkompott und Stachelbeere am Gaumen Platz verschaffen.

Ein gefälliger und zugänglicher Single Malt für den Daily Dram, abgefüllt in 46% Trinkstärke.

Fässer von Dalmore Distillery sind äußerst selten zu bekommen und wenn, dann reichlich exklusiv. Die Abfüllungen der Brennerei selbst sind in der Regel reichlich beeinflusst von Sherry-Fässern. So ist ein 18 Jahre alter Dalmore aus dem Bourbon Hogshead sicherlich eine kleine Rarität. Der leckere puddingartige Charakter des Destillats und eine lange Reifung führen zu einem spannenden Tropfen mit einer Aromatik, die nur selten Platz genug bekommt, wenn es um Dalmore geht. Äußerst attraktiv und verführerisch zeigen sich Bienenwachs, Leinenstoff und reichlich tropische Früchte in den Aromen, die zum sofortigen Verzehr auffordern. Hier werden die Geschmacksnerven belohnt mit Eindrücken von Salbei, Orangenmarmelade, Grapefruit und eine dezenten Eichensüße im Hintergrund.

Eine weiche duftfördernde Abfüllstärke von 46% erwies sich beim Verkosten als optimal.

Der dritte Single Malt im Bunde stammt von einer Islay-Brennerei, gelegen am River Margadale, die neben ihrem nahezu untorfigen Hausstil auch schwer getorfte Destillate erzeugt, die oft ohne Namensrecht erhältlich sind. Neun Jahre Reifung in einem Bourbon Hogshead bilden bei diesem Fass die Basis, auf der eine 26-monatige Schlussreifung in einem saftigen Ruby Port Fass aufbaut und das Ergebnis kann sich riechen und schmecken lassen. Von der ersten Sekunde an präsentiert sich zarter Rauch in toller Kombination mit Himbeer- und Orangenoten. Auf der Zunge zeigt sich ein allseits präsenter fein salziger Torfeindruck, ohne den Aromen von Zartbitterschokolade, Amarenakirsche und Cashewnuss die Schau zu stehlen.

Um die Islay-Energie etwas deutlicher zu zeigen, fiel die Entscheidung auf 49,5% Abfüllstärke.

